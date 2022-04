Occhio Ancelotti, problemi al Real Madrid: l’annuncio sorprende i tifosi

Il Real di Ancelotti vola in campionato e non frena in Champions League, ma per Ancelotti sorge un problema: l’annuncio sui social spiazza tutti.

La classifica de La Liga parla da sola: il Real Madrid è a più dodici punti dalle inseguitrici, un margine di totale sicurezza dal Barcellona e dal Siviglia. E anche in Europa, dopo la clamorosa rimonta con il Paris Saint-Germain, il cammino dei blancos procede spedito.

Insomma, il ritorno al Bernabéu di Ancelotti prosegue nel migliore dei modi. Anche se qualche grana, dentro e fuori dal campo, non è certo mancata. Non solo la brutta sconfitta nel ‘Clasico’ con il Barça, ma anche e soprattutto le ombre che si addensano attorno allo spogliatoio madrileno.

Ombre che disegnerebbero l’identikit di una talpa, sempre pronta a spifferare e a rivelare in anteprima alla stampa le scelte del tecnico di Reggiolo.

Real-Ancelotti, è caccia alla talpa: l’annuncio sui social sorprende i tifosi

Secondo quanto riportato dalla radio ‘Defensa Central’, ci sarebbe un calciatore del Real Madrid poco propenso a rispettare la legge del ‘segreto di spogliatoio’. Troppe le informazioni che, da inizio stagione, sarebbero venute fuori sospettosamente dallo spogliatoio blanco. E anche Ancelotti sarebbe a caccia della talpa.

Emblematico, oggi, il gesto dell’ex tecnico di Everton e Napoli: l’undici ufficiale del Real è stato comunicato in insolito e largo anticipo. Per i media iberici si tratta di un gesto voluto da parte di ‘Re Carlo’, consapevole che le proprie scelte di formazione siano ormai di dominio pubblico a causa della talpa.

E sui social, alcuni tifosi si sono lanciati nell’identikit. C’è chi non ha avuto dubbi nel tratteggiare il nome ed il cognome di Isco, ormai finito ai margini del progetto Real. La risposta dell’ex Malaga però è tanto netta quanto improvvisa: “Non sono neanche convocato e non ho neanche presenziato alla riunione pre-gara…”. Una risposta polemica, quella di Isco, che però continua ad infittire il giallo attorno al Real, secondo i media spagnoli.