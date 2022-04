Serie A, la Flop 11 della giornata 32: disastro Atalanta, male anche il Napoli

Tante sorprese nell’ultima giornata di Serie A. L’Inter torna ‘virtualmente’ in vetta, deludono invece Atalanta e Napoli. Stecca il Milan

La trentaduesima giornata di Serie A ha visto l’ennesimo ribaltone nella zona di vertice. Milan e Napoli hanno avuto importanti stop ed hanno perso il vantaggio accumulato nelle ultime gare sull’Inter. I nerazzurri vincono e convincono contro il Verona ed ora hanno nuovamente ‘il destino nelle proprie mani’. La lotta salvezza resta invece drammatica per Venezia, Genoa e Salernitana: le tre, attualmente in piena zona retrocessione, non approfittano del ko interno del Cagliari contro la Juventus.

Si accende la lotta per l’Europa League con le vittorie di Roma, Lazio e della sempre più sorprendente Fiorentina di Vincenzo Italiano. Analizziamo meglio quali sono stati i peggiori dell’ultima giornata di Serie A:

In porta delude ancora Maenpaa, sempre incerto e mai decisivo a favore di un Venezia sempre più in difficoltà. Il calciatore ‘perde’ la sfida odierna contro Salvatore Sirigu. Il portiere rossoblù ci prova, ma il suo errore sul secondo gol di Immobile (errore su uscita) chiude praticamente la gara e aiuta il netto successo della Lazio.

Serie A, diversi big in difesa

In difesa giornata no per il Napoli, una delle migliori difese del nostro campionato. Gli azzurri soffrono la velocità di Ikone e Nico Gonzalez, in particolare brutta giornata per i terzini Mario Rui e Zanoli. Il portoghese è in costante difficoltà e gioca una delle peggiori gare della stagione. Discorso simile per Rrahmani: il centrale recupera in extremis per il match, ma fatica nella marcatura su Cabral.

Vince forse la palma di peggior giocatore di giornata il nipponico Yoshida: il calciatore subentra nella ripresa ed è protagonista in negativo, “aiutando” la doppietta di Arnautovic. A vuoto sul primo gol ed in difficoltà sul secondo, giornata no. Completa la difesa Hateboer: titolare ormai nell’Atalanta di Gasperini l’olandese fatica in difesa ed è pressoché nullo nella fase offensiva. Sembra davvero una brutta copia che agli inizi sorprendeva con gli orobici.

Continua il momento no del centrocampista polacco Piotr Zielinski: Spalletti lo lascia in campo tutta la gara nella speranza (poi vana) di un suo colpo ad effetto, ma il calciatore è inutile in fase difensiva e compie poco o nulla in fase di attacco. Fa rimpiangere (cosi come Fabian) l’assenza dello squalificato Anguissa.

Quanto talento a centrocampo

Cosi come Zielinski anche il campione d’Europa Pessina non sta ripetendo le cose buone fatte nella scorsa stagione. Pochi gol ed una continuità che manca in maniera preoccupante. Ha meno colpe, ma fatica anche lui: è il caso di Antonio Candreva. Con l’arrivo di Giampaolo l’ex Inter ha cambiato ruolo, ma ciò ha portato meno bonus e una discontinuità pericolosa. Nel ruolo di mezzala il giocatore è spaesato.

Tante ‘vecchie conoscenze’ nella nostra Flop 11. Presente ancora una volta lo spagnolo Brahim Diaz; Pioli continua a puntarci, ma lui non mostra di meritarlo ed i suoi errori/limiti sono esagerati. L’arrivo di poche palle per Giroud sono anche colpa sua, anche al tiro il giocatore è davvero poco pericoloso. Con lui male anche Jeremie Boga: l’ivoriano avrebbe anche tante motivazioni visto lo scontro con l’ex squadra, ma Gasperini è costretto a toglierlo, arrendendosi cosi alla sua ‘invisibilita’”. Davvero troppo poco per uno degli investimenti più grandi degli ultimi anni in casa Atalanta.

Brutta giornata per l’attacco nerazzurro ed in coppia con Boga anche il colombiano Duvan Zapata è protagonista della Flop 11. Il centravanti è abbastanza fuori forma fisica, lontano parente del calciatore ammirato negli scorsi anni. Gasp lo tiene in campo tutta la gara, ma è tutto inutile. Disastro per l’Atalanta, all’ennesimo stop delle sue settimane e che vede l’Europa più distante. Ecco la Flop 11:

FLOP 11 (4-3-2-1): Sirigu; Hateboer, Yoshida, Rrahmani, Mario Rui; Candreva, Zielinski, Pessina; Boga, Diaz; Zapata.