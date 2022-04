Calciomercato Inter, è ufficiale: ecco il primo rinforzo per il 2023

Arriva il comunicato ufficiale che riguarda il primo acquisto dell’Inter per la prossima sessione di mercato

L’Inter sta disputando un buon campionato, nonostante abbia subito un calo netto rispetto alla scorsa stagione. Ma l’obiettivo del club nerazzurro era quello di restare competitivo anche questa stagione, ed è stato raggiunto. Già con l’accesso agli ottavi di finale di Champions League, falliti con Spalletti e Conte, si è ottenuto un ottimo risultato. Poi è arrivata un’uscita ‘a testa alta’ -non significa che faccia meno male- contro una big europea come il Liverpool.

Il calendario è favorevole all’Inter per la conquista del secondo scudetto consecutivo. Napoli e Milan sono due ottime squadre, ma fino a questo momento hanno dimostrato di avere più limiti rispetto ai nerazzurri. Lo stesso Beppe Marotta non si è fermato in questa stagione alla ricerca dei rinforzi giusti da mettere a disposizione di Simone Inzaghi. E uno di questi è già ufficialmente arrivato.

Inter, Marotta sigla il primo colpo dell’anno

Oggi l’Atalanta, sul proprio sito ufficiale, ha reso noto il bilancio del 2021. E attraverso questo comunicato, il club bergamasco ha fatto sapere di aver ceduto a titolo definitivo Robin Gosens all’Inter. L’esterno tedesco era approdato a Milano con la formula del prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni, che si sono già verificate. Il costo totale di Gosens da parte dell’Inter ammonta a 15 milioni di euro, col riscatto avvenuto oggi, più 10 milioni di bonus.

Insomma, un costo che potrebbe arrivare già a 25 milioni di euro. L’Inter è vero che ha problemi economici, ma Marotta ha le idee chiare su come restare ad alti livelli ancora per un bel po’. E Gosens sarà sostanzialmente il primo acquisto della prossima sessione di calciomercato, coi tifosi nerazzurri che sperano abbiano un impatto più incisivo.