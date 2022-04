Inter, destino segnato: addio in estate, Inzaghi l’ha scaricato

Il feeling non è mai scattato del tutto con Simone Inzaghi e allora l’Inter è pronta alla cessione del calciatore durante la prossima estate.

Nonostante abbia mostrato di avere ancora dei colpi a disposizione, che possono essere importanti per i nerazzurri, ciò non è bastato. Non è bastata nemmeno la rete ai supplementari in Supercoppa italiana a gennaio, la quale è valsa il trofeo, per convincere l‘Inter dell’importanza di una risorsa come Alexis Sanchez. Forse sarebbe meglio dire che non è stato sufficiente a convincere il tecnico Inzaghi.

Nelle ultime settimane, l’attaccante cileno è nuovamente finito ai margini delle gerarchie dell’allenatore e questa situazione non torna utile né alla società né al calciatore. Quando ha avuto occasione di esporsi pubblicamente, d’altronde Sanchez non ha troppo nascosto il malcontento per la scarsa considerazione della quale gode.

La doppia assenza con Juventus e Verona apre allo spiraglio dell’addio, quando mancano ormai poche settimane al termine del campionato e il sudamericano non viene considerato in sfide fondamentali per la vittoria eventuale dello scudetto.

Inter, con Sanchez sarà addio: le prime indiscrezioni sul futuro

Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, a spingere l’Inter a ragionare sulla cessione di Alexis Sanchez sarebbe anche il fatto che il cileno non è facilmente disposto ad accettare di sedere in panchina. Certo, non si preannuncia facile la vendita a causa dell’ingaggio da oltre 7 milioni di euro a stagione. Al momento, pare che si sia fatto avanti con dei sondaggi soltanto il River Plate, ma si attendono delle possibilità dalla Spagna.

Saranno settimane di riflessione per l’ambiente nerazzurro, considerato che il vincolo di Sanchez durerebbe ancora un anno, ovvero fino all’estate del 2023. Bisognerà capire anche la presa di posizione definitiva di Inzaghi e il rush finale del campionato in tal senso sarà chiave.