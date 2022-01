Supercoppa, Inter-Juve al cardiopalma: Sanchez gela Allegri al 120′

Da pochi minuti è terminata la finale di Supercoppa Italia tra l’Inter e la Juventus con il risultato di 2-1 a favore dei nerazzurri.

L’Inter incomincia la partita a spron battuto, sfiorando il gol del vantaggio prima con de Vrij e poi con Lautaro Martinez ma entrambi i tentativi terminano a lato. All’11′ Doveri, dopo un check del Var, fa continuare su un contatto tra Chiellini e Barella in area di rigore piemontese. La decisione del direttore di gara fa scatenare le proteste sia dei tifosi meneghini che di Simone Inzaghi.

La Juventus pian piano si fa coraggio e riesce a prendere campo. Al 25′ Morata mette un cross dalla sinistra per McKennie, tutto solo, che batte Handanovic con un colpo di testa. Trascorrono dieci minuti e Doveri assegna un calcio di rigore all’Inter per un fallo di De Sciglio su Dzeko, bravissimo ad anticipare il terzino bianconero.

Dagli undici metri non si presenta Calhanoglu, ma Lautaro Martinez. L’argentino comunque non delude i suoi e realizza il penalty, spiazzando Perin. Il primo tempo si conclude con il quasi autogol di Rabiot, che sfiora la traversa nel tentativo di passare il pallone di testa al suo estremo difensore, e le proteste di Bastoni per un presunto fallo da rigore subito da Kulusevski.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Inter-Juventus, gara risolta all’ultimo secondo dei supplementari da Sanchez

La seconda frazione di gara comincia con l’occasione di Bernardeschi, che sfiora il gol con tentativo di sinistro su cross di Rabiot. Il campione d’Europa con l’Italia di Mancini ci prova di nuovo al 50′, ma il suo tiro dal limite dell’area di rigore va di poco alto sulla traversa. Dopo otto minuti, Calhanoglu serve sulla destra Dumfries: bravo Perin a deviare con la mano il colpo di testa dell’olandese.

LEGGI ANCHE >>> “A breve…”: calciomercato Inter, Marotta annuncia il colpo in diretta

Gli ultimi venti minuti, visto anche la stanchezza sia dell’Inter che della Juventus, non riescono a regalare emozioni e il match va ai tempi supplementari. Al 96′, su azione da corner, Sanchez sfiora il gol con un colpo di testa, che lambisce il palo. Dybala ci prova con una conclusione dai venticinque metri al 102′: palla alta. Il gol decisivo viene realizzato da Sanchez all’ultimo respiro. Il cileno è bravissimoo a battere Perin al 120′, su un assist prodigioso di Darmian.