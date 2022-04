Milan, l’incontro imminente scatena i tifosi: Maldini sborsa 30 milioni

Il Milan comincia a definire gli acquisti per la prossima stagione e ha già in programma un incontro per provare ad acquistare l’attaccante italiano.

Dal 4-2-3-1 il Milan di Pioli potrebbe ridisegnarsi nel corso della prossima stagione, affermando la tendenza del tecnico al 4-3-3. Una novità che comporta una rivisitazione necessaria anche della rosa a disposizione, la quale ha avuto anche delle difficoltà oggettive nella sua produzione offensiva durante tutto il campionato tra infortuni e anche scarsità di uomini a disposizione.

Se a gennaio i tentativi sono stati limitati e non sono andati in porto, in estate non si perderà tempo per gli acquisti. Per tale motivo, il dirigente Paolo Maldini si è già messo in attività, riallacciando vecchi contatti e stabilendone dei nuovi.

Il pallino resta Domenico Berardi, che giunto ormai ai suoi 28 anni è pronto al salto di qualità in una squadra che compete su più situazioni. Secondo quanto riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, è imminente l’incontro tra i vertici rossoneri e l’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali.

Milan, presto incontro col Sassuolo per Berardi: i dettagli

La trattativa tra le due società non si preannuncia facile, poiché la richiesta economica di partenza dei neroverdi è di 30 milioni di euro ed è fuori dai parametri che il Milan si è dato per un solo attaccante e nemmeno giovanissimo. L’idea allora sarebbe quella di arrivare alla cifra, però proponendo il prestito con una serie di bonus per facilitare l’accordo.

A spingere affinché l’affare possa andare in porto è innanzitutto mister Pioli. Il tecnico stima da tempo Berardi e l’avrebbe voluto in rosa già l’anno scorso, poiché lo trova adatto in tutto e per tutto alla sua idea di gioco. D’altro canto, lo stesso giocatore è affascinato dalla possibilità di approdare in rossonero e affrontare una sfida molto ambiziosa. Entrambi i fattori possono convincere e spingere il Milan alla positiva conclusione della trattativa. Berardi farebbe felici i tifosi, da tempo in attesa di un nuovo nome in attacco.