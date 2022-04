Inter, salti di gioia per Zhang: il dato fa esultare anche Marotta

Buone notizie per Zhang e Marotta ma anche per Simone Inzaghi: il dato emerso nelle ultime ore entusiasma l’Inter in vista del prossimo anno

L’Inter è tornata a vedere lo Scudetto, complici gli ultimi passi falsi degli avversari. La squadra di Simone Inzaghi è al momento seconda, appaiata al Napoli, alle spalle del Milan. I nerazzurri sono però virtualmente davanti a tutti poiché devono recuperare ancora la gara con il Bologna. Se dovesse arrivare un successo contro i felsinei, Handanovic e compagni guadagnerebbero la testa della Serie A.

Il club nerazzurro vuole mantenere la leadership dopo la vittoria conquistata nel passato campionato. Rispetto ad allora però la lotta per la vetta si sta rivelando molto più complicata. Le prime tre sono racchiuse in due punti. Intanto, Zhang e l’ad Beppe Marotta hanno buoni motivi per sorridere in vista del prossimo futuro. Il dato uscito allo scoperto è particolarmente interessante per le casse interiste.

Diritti-tv, ecco quanto guadagnano le formazioni di Serie A: comanda l’Inter, i nerazzurri riceveranno 72.5 milioni

Interessante studio di ‘Calcio e Finanza’ in merito alla ripartizione dei ricavi tra le squadre di Serie A sulla scorta della legge Melandri. Dalle stime è rimasto escluso un 20% dei ricavi e che farà riferimento a quello che viene definito ‘radicamento sociale’, con riferimento ai biglietti venduti e agli ascolti auditel.

Del budget complessivo per questa stagione (circa 940 milioni di euro), il 50% (circa 470 milioni) viene suddiviso equamente. Il 15% viene invece suddiviso sulla scorta della classifica e dei punti conseguiti nell’ultimo torneo (circa 140 milioni), il 10% (circa 94 milioni) è dato dallo storico delle ultime cinque stagioni e infine, il 5% è dettato dai risultati conseguiti in Italia e nel resto del Mondo dalla stagione 1946-1947.

In base a ciò, dunque, l’Inter riceverà circa 72.5 milioni. Si tratta del dato più alto. Alle spalle dei nerazzurri, si piazza il Milan con una quota di 70.6 milioni di euro mentre la Juventus si ferma a 66.6 milioni. Seguono ancora Napoli (59.1), Roma (57.5) e Lazio (52.9) tenendo in considerazione le prime sei posizioni.

La classifica stilata vede in coda Salernitana e Venezia con 26.9 milioni di euro. Leggermente meglio lo Spezia, che porterà a casa 28.5 milioni di euro. Più su le altre: Empoli (29.8), Cagliari (31.8), Genoa (33.5), Udinese (34.6), Hellas Verona (35.3), Sassuolo (36), Sampdoria (36.9), Torino (38.2), Bologna (38.5) e Fiorentina (44.7). La stima è suscettibile della classifica finale di Serie A.