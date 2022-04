“Corruzione e illeciti”: la FIFA torna in tribunale, arriva l’ufficialità

Fissato l’inizio del processo per corruzione e altri illeciti ai danni di due esponenti di spicco del calcio: l’indagine ha scosso la FIFA

Fissata la data del processo per il fatto che ha fatto impallidire la FIFA negli anni scorsi. Il processo per frode infatti è stato fissato. A essere processati saranno due personaggi illustri del calcio, Joseph Blatter e Michel Platini. Il primo per la sua lunga carriera politica all’interno dell’ecosistema calcistico: è stato infatti presidente dell’UEFA dal 1998 al 2015. Un lungo interregno dopo Joao Havelange e prima di Gianni Infantino.

Il secondo è ricordato soprattutto per le sue gesta all’interno dei campi di gioco che gli hanno consentito di guadagnare tre Palloni d’Oro consecutivi. Ha ricoperto però anche la carica di presidente dell’UEFA dal 2007 al 2016 e nel 2015 inoltre aveva anche avanzato la sua candidatura per la FIFA proprio al termine del mandato di Blatter che nel frattempo aveva fatto sapere di non essere interessato a correre per la rielezione. I due ora saranno a processo in Svizzera.

FIFA, processo per frode a Blatter e Platini: il tribunale di Bellinzona ha fissato l’inizio per l’8 giugno

Entra nel vivo il processo per frode nei confronti di Joseph Blatter e Michel Platini. I due saranno processati anche per altri reati in Svizzera. È stata infatti stilata la data del processo che si terrà in un tribunale federale di Bellinzona. Esso dovrebbe andare avanti fino al 22 giugno. Inizierà l’8 giugno, curiosamente proprio nel giorno in cui cominciò il mandato di Blatter come presidente della FIFA.

I pubblici ministeri federali svizzeri, come scrive ‘La Gazzetta dello Sport’, hanno affermato lo scorso mese di novembre che non vi erano le basi per il pagamento di due milioni di dollari ricevuto nel 2011 da Platini. Nella dichiarazione dell’accusa dunque si legge che il pagamento avrebbe danneggiato i beni della FIFA e arricchito illegalmente Platini.

Platini infatti aveva già ricevuto un pagamento di 2 milioni di dollari per la consulenza offerta alla FIFA. L’indagine penale nei confronti di Blatter è iniziata nel 2015.

“Blatter è stato accusato di frode, appropriazione indebita di fondi FIFA e cattiva gestione, oltre a falsificazione di un documento. Platini è stato accusato di frode, appropriazione indebita, contraffazione e complice della presunta cattiva gestione di Blatter. Entrambi hanno rivendicato la loro innocenza e hanno affermato di avere un accordo verbale sul pagamento”, scrive ancora ‘La Gazzetta dello Sport’, chiarendo i dettagli delle accuse nei confronti dei due.