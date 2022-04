“Out due settimane”: si ferma il bomber, fantallenatori nei guai

Grande tegola per tutti i fantallenatori perdere il bomber: i tempi di recupero sono di circa due settimane

Sta per terminare una delle più pazze e combattute stagioni della storia della Serie A. Le lotte per lo scudetto, per l’Europa League e per la salvezza sono ancora aperte. Ma gli allenatori dovranno far fronte ai problemi fisici dei giocatori, stremati da un calendario che propone troppe partite. E’ il caso di Pioli, che ha per esempio perso Ibrahimovic per un sovraccarico al ginocchio. Ma il Milan non è l’unica squadra ad avere problemi.

Sono infatti sotto osservazione le condizioni di Beto. L’Udinese nell’ultima giornata ha vinto in trasferta sul campo del Venezia per 1-2, un match molto importante in chiave salvezza. I ragazzi di Cioffi sono ora a +14 sulla salvezza con due partite da recuperare, una in più proprio dello stesso Venezia. E forse potranno affrontare con meno problemi l’assenza del loro centravanti.

Udinese, infortunio per Beto

Secondo quanto riferito da TuttoUdinese.it, Beto ha subito una lesione al flessore nella partita contro il Venezia e sarà costretto a fermarsi per almeno due settimane. Per l’attaccante dell’Udinese, in Serie A questa stagione sono arrivati undici gol in ventotto partite. Una scommessa vinta anche nel Fantacalcio: ora, però, i fantallenatori dovranno fare a meno del portoghese.

Beto ha dimostrato sul campo di valere i sette milioni di obbligo di riscatto che l’Udinese dovrà dare al Portimonense. Senza di lui, Cioffi dovrà reinventare l’attacco e il modo di giocare. Intanto per Udogie solo crampi con il Venezia e sarà a disposizione per la partita con l’Empoli.