Milan, che guaio per Pioli: tegola senza fine per i rossoneri

Problemi senza fine per Stefano Pioli, che a questo punto dovrà trovare delle soluzioni diverse per il suo Milan

Il Milan sta attraversando un periodo di forma molto particolare. Nelle ultime due partite sono arrivati ben due 0-0. Troppa poca produzione offensiva stanno impedendo ai rossoneri di dare l’ultima staccata per la vittoria del campionato. E infatti l’Inter è in agguato, in attesa che recuperi la partita con il Bologna del 27 aprile. Pioli dovrà trovare una soluzione alternativa in questo rush finale: Rafael Leao e Giroud non sono in forma, in più mancano i gol dell’esterno offensivo desto e di Brahim Diaz.

Insomma, detta così sembra più drammatica del previsto, ma è semplicemente la realtà. Il Milan, se vorrà vincere il campionato, dovrà vincere anche quando non sembra possibile. A dare dei dispiaceri a Pioli, però, sono soprattutto le condizioni di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese ha saltato la trasferta di Torino insieme ai vari Bennacer e Romagnoli. Adesso sono emerse delle novità e non sono per niente buone.

Milan, ancora problemi per Ibrahimovic

Secondo quanto riferito da Sky Sport, Ibrahimovic salterà la partita casalinga con il Genoa, ma non solo. Il Milan dovrà fare a meno del campione svedese per almeno dieci giorni, questo comporterà l’assenza anche contro l’Inter in Coppa Italia e la Lazio. Una tegola non indifferente per Pioli, che lo avrebbe a disposizione solo per le ultime quattro partite, qualora Ibra superasse questo sovraccarico al ginocchio.

Costretto ancora agli straordinari Olivier Giroud, che dovrà essere decisivo nelle prossime partite proprio come lo è stato nel derby contro l’Inter e al Maradona contro il Napoli. Tre gol che hanno permesso poi ai rossoneri di stare davanti alle due inseguitrici. Ma le cose sembrano mettersi male in questo rush finale. Resta da capire che soluzioni proverà Pioli nelle prossime settimane.