“Affare low cost”: Inter, il colpo dell’estate può arrivare dal PSG

L’Inter studia la squadra del futuro e potrebbe avere individuato una pedina in Francia, dove presto aprirà una trattativa con il PSG.

Dopo la tempesta è tornato finalmente il sole in casa Inter. Dopo una lunga serie di gare senza vittorie, che avevano messo in discussione un bis scudettato che in troppi forse avevano dato per scontato, i nerazzurri sono tornati in carreggiata con la fondamentale vittoria a Torino contro la Juventus.

Un successo che ha restituito serenità a tutto l’ambiente. Alla squadra, che complici le frenate di Milan e Napoli è tornata padrona del suo destino, e alla società che senza perdere di vista l’attualità deve studiare anche il futuro. E una rosa che andrà per forza di cose rinnovata e rinforzata.

Così, mentre festeggia l’arrivo dei soldi derivanti dai diritti tv, l’ad Beppe Marotta studia il mercato. Piace sempre Bremer in difesa, che continua a sembrare a un passo, in attacco spuntano sempre profili nuovi (l’ultimo è Darwin Nunez, che però piace anche ad altre big) e anche a centrocampo qualcosa si muove. Al punto che tra i possibili nomi in arrivo si aggiunge quello di Leandro Paredes dal PSG.

Paredes nel mirino dell’Inter

A riportare la notizia dell’interessamento per l’argentino è la Gazzetta dello Sport in edicola oggi, che sottolinea quanto sia fondamentale per l’Inter trovare un’alternativa a Brozovic nel ruolo di regista. Al momento i nerazzurri ne sono privi, e quando il croato è mancato hanno sofferto terribilmente nel costruire un gioco convincente.

Un problema che in futuro non si ripresenterebbe se la rosa di Inzaghi comprendesse anche un profilo come Leandro Paredes. Le cui qualità sono note e indiscutibili e che presenta i contorni di quello che la Gazzetta definisce un vero e proprio “affare low cost”: scadenza nel 2023, 28 anni a giugno, stipendio importante ma sostenibile (6,5 milioni netti a stagione) e, soprattutto, il desiderio di tornare in Italia. Che potrebbe essere decisivo.

Paredes è arrivato in Italia nel 2014, acquistato dalla Roma, e ha indossato anche le maglie di Chievo ed Empoli prima di essere ceduto allo Zenit San Pietroburgo. Dalla Russia è poi finito al PSG, e adesso potrebbe pensare di completare il giro e tornare in Italia.

Ed ecco perché “low cost”: considerando tutto, compresi i buoni rapporti con il club di Al-Khelaifi, l’Inter si porterebbe a casa un regista di livello internazionale per soli 10-15 milioni di euro. Uno dei primi tasselli per costruire un futuro roseo e ancora vincente.