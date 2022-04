“Dura trattenerlo”: Inter, l’ammissione del tecnico non lascia dubbi sul big

Inter, attenzione ai futuri scenari di mercato: arriva l’ammissione del tecnico che non lascia dubbi sull’avvenire del big, le parole in conferenza.

La vittoria contro il Verona è stato ossigeno puro. E considerando le frenate di Napoli e Milan, il weekend non sarebbe potuto andare meglio per l’Inter. Adesso, Inzaghi è pronto alla volata finale, anche se il recupero di campionato contro il Bologna va giocato e preoccupa un po’ i nerazzurri.

Intanto, Marotta e Ausilio continuano a lavorare sul mercato, in vista della prossima stagione. Sì Scamacca e Frattesi, sì Viti e altri giovani da seguire con interesse. Al centro delle fantasie nerazzurre, però, resta soprattutto quello di un grande attaccante con cui rinforzare la rosa di Simone Inzaghi.

Un grande attaccante che, in divenire, può trasformarsi addirittura in un top assoluto. È il caso di Darwin Nunez, crack uruguaiano che al Benfica si sta mostrando in tutto il proprio talento.

Inter, Darwin Nunez via dal Benfica? Il tecnico lusitano non lascia dubbi

A fare chiarezza sul futuro del giovane attaccante, è lo stesso Nelson Verissimo, tecnico del Benfica. Nel corso della conferenza stampa di vigilia alla gara contro il Liverpool, il trainer lusitano non ha lasciato troppi dubbi sull’avvenire di Darwin Nunez.

“Sappiamo bene che sarà dura trattenerlo. Il mercato è così, ha le sue leggi. Certi calciatori vorremmo sempre trattenerli, ma il club ha bisogno di un incasso simile. Se vorrà e dovrà andare via, lo accetteremo. Sarà importante prendere altri profili di talento come Darwin, valorizzarli e trarre il meglio. Purtroppo, dinanzi ai mercati più forti non possiamo fare molto”.

Un’ammissione tanto netta quanto chiara, quella di Verissimo. Su Nunez si è scatenato l’interesse dei top club europei: non solo Inter e Milan, ma anche e soprattutto le grandissime della Premier League. Dall’Inghilterra, sono certi: sarà derby di Manchester per il cartellino dell’uruguaiano.