Juve, la strategia di Cherubini per il colpo dell’estate: affare da 50 milioni

La Juve è pronta a offrire una contropartita per affondare il colpo dell’estate: l’ipotesi sarebbe quella di cedere un attaccante

La Juventus, al termine di questa stagione, dovrà andare a sostituire Paulo Dybala. Come già è ben noto, il contratto dell’argentino terminerà il 30 giugno 2022. A quesro punto il club bianconero deve necessariamente comprendere chi potrà andare a prendere il suo posto.

I nomi che sono andati per la maggiore, almeno fino a questo momento, in ottica calciomercato, sono stati due: Giacomo Raspadori da un lato e Nicolò Zaniolo dall’altro. Proprio sul giocatore giallorosso, ora come ora, si stanno intensificando le voci di possibili trattative concrete con la Roma.

Il club capitolino chiede una cifra abbastanza elevata per l’esterno classe 1999. Si parla, infatti, di un affare da circa 50 milioni di euro, cifra che la Juventus vorrebbe dal canto suo abbassare per procedere con il trasferimento. Ecco dunque qual è ora la strategia di Cherubini.

Calciomercato Juve, i bianconeri pensano a una controparte per arrivare a Zaniolo: Kean potrebbe abbassare il prezzo

Secondo quanto riferito dal giornalista ed esperto di calciomercato Nicolò Schira, tramite il proprio profilo ‘Twitter’, la Juventus starebbe quindi pensando di inserire un giocatore nell’affare per Nicolò Zaniolo. Così da cercare di convincere la Roma ad abbassare il prezzo per l’acquisto del suo cartellino. Il contratto di Zaniolo con i giallorossi scadrà nel 2024 e la valutazione per lui si aggira intorno ai 50 milioni di euro. La Vecchia Signora starebbe così pensando di inserire Kean come controparte.

In base a quanto detto da Schira, quindi: “La Juventus sta lavorando per ottenere la firma da parte di Nicolò Zaniolo nel corso della sessione estiva di mercato. La Roma chiede 50 milioni di euro per il suo talento italiano. La Juve, invece, sta pensando di inserire Moise Kean come controparte, con l’intento di abbassare il prezzo dell’operazione”. I bianconeri hanno bisogno di andare a riempire il vuoto che lascerà Dybala e, al momento, in cima alla lista dei desideri di Cherubini e dei vertici societari resta il nome del giocatore giallorosso.