Bodo-Roma, ufficiale un’altra stangata: tifosi furiosi

Tifosi furiosi per la decisione dell’Uefa e pronti ad adottare una singolare iniziativa in vista del match di domani allo stadio Olimpico

La vittoria in rimonta contro la Salernitana ha permesso alla Roma di rimanere a cinque punti di distanza dalla Juventus. I giallorossi non desistono dal tentativo di strappare un posto in Champions League alla disperata ma ora si concentrano sul Bodo Glimt, contro cui domani sera si giocherà l’ultimo atto di una sfida infinita.

I norvegesi sono lo spauracchio stagionale della Roma, ancora incapace di batterli nonostante i tre tentativi finora avuti a disposizione. I giallorossi sembrano ancora risentire psicologicamente della sconfitta per 6-1 rimediata nella fase a gironi. Domani sera all’Olimpico però hanno bisogno di vincere per eliminare le scorie della psicosi, che si materializzerà fortemente attraverso una curiosa iniziativa avanzata dai tifosi del Bodo Glimt.

L’Uefa ha respinto il ricorso presentato dal Bodo: tifosi norvegesi a Roma con la maschera del proprio allenatore

Nella mattinata di oggi, l’Uefa ha intanto respinto il ricorso presentato dal Bodo Glimt in merito alla squalifica temporanea ai danni del tecnico Kjetil Knutsen in seguito all’episodio avvenuto nella gara d’andata dei quarti di finale e che ha visto coinvolto pure il preparatore dei portieri della Roma Nuno Santos. La decisione è maturata perché le indagini non sono state ancora completate. La società norvegese ha definito la scelta “scioccante”.

E i tifosi del Bodo ora sono pronti a schierarsi dalla parte del proprio tecnico. Secondo il portale ‘Spleis.no’, i circa 2000 tifosi ospiti si presenteranno all’Olimpico indossando la maschera del tecnico Knutsen. Il ricavato ottenuto dalla vendita sarà devoluto all’Unicef. Iniziativa volta a sostenere le vittime del conflitto in Ucraina.

Nel frattempo, il ‘The Independent’ ha diffuso le immagini dello scontro fisico tra Knutsen e Nuno Santos. Le versioni presentate dalle due squadre saranno presto valutate dalla Commissione Disciplinare dell’Uefa, che al termine di questo nuovo passaggio deciderà quali provvedimenti intraprendere. La Roma, intanto, vuole isolarsi da ogni polemica alla ricerca della vittoria con due gol di scarto, fondamentale per ottenere il passaggio alla semifinale della Conference League.