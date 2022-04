Allegri, ora è emergenza: nuova tegola per la Juventus

Ancora una tegola in casa Juventus dove numerosi sono stati gli stop in questa stagione: giocatore sotto osservazione, c’è il comunicato

La Juventus, in questa 33^ giornata di Serie A che si appresta ad arrivare, affronterà il Bologna. Squadra che, dopo la notizia riguardante i problemi di salute di Mihajlovic, sembra giocare con una motivazione in più. Non una sfida semplice dunque, per i bianconeri, che ora rischiano di tornare ad avere problemi di emergenza a centrocampo. Le assenze sono pesanti.

Massimiliano Allegri ha attualmente fuori, per infortunio, sia Weston McKennie sia Manuel Locatelli per quanto riguarda la zona di centrocampo. A queste due pesanti assenze, in vista del Bologna contro cui giocherà sabato 16 aprile alle ore 18:30, potrebbe aggiungersi anche quella di Arthur.

Come comunicato in una nota ufficiale da parte del club bianconero, infatti, il brasiliano ha riportato un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra. Durante il corso dell’allenamento svolto nella giornata di ieri. Per i prossimi giorni resterà in osservazione. Allegri rischia perciò di avere a sua disposizione contro i rossoblù solamente Zakaria e Rabiot, oltre al giovanissimo Miretti.

Juventus, tegola a centrocampo: trauma alla caviglia destra per Arthur, sarà valutato per il match contro il Bologna

La Juventus, dunque, ha riferito quanto accaduto tramite un comunicato ufficiale. “Nel corso dell’allenamento di ieri – scrive il club nella nota – Arthur ha riportato un trauma contusivo–distorsivo della caviglia destra. Al J-Medical sono stati svolti accertamenti radiologici che hanno escluso un significativo interessamento capsulo legamentoso”. “Le sue condizioni – si legge in ultima istanza – saranno perciò monitorate giorno dopo giorno”.

La squadra continua pertanto a preparare al meglio il match di sabato, per non rallentare nella corsa tra le gerarchie della classifica verso l’obiettivo Champions League. A tal proposito, il club ha voluto far sapere: “I bianconeri hanno svolto una mattinata di allenamento a ritmi alti. L’intensità appunto è stata alta intensità. Domani si tornerà in campo già al mattino”.