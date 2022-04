Donnarumma, il futuro e quella domanda sull’Inter: il presidente è netto

Un presidente ha risposto nettamente ad una domanda sulla suggestione di mercato di vedere Donnarumma nell’Inter.

Qualche settimana fa sembrava che l’Inter fosse fuori dalla lotta Scudetto, ma adesso è la squadra favorita per il titolo. I nerazzurri, infatti, dopo il pareggio del Milan contro il Torino e la sconfitta del Napoli contro la Fiorentina, sono tornati padroni del loro destino, visto che sarebbero primi con un successo nel recupero con il Bologna.

L’Inter è nettamente favorita anche perché ha un calendario, almeno sulla carta, molto favorevole rispetto sia al Milan che al Napoli. La prossima partita della squadra di Simone Inzaghi sarà contro lo Spezia dell’ex interista Thiago Motta, mentre il Napoli riceverà la Roma al Maradona ed il Milan giocherà in casa contro il Genoa di Blessin.

Sul momento dell’Inter è intervenuto Massimo Moratti, il quale ha rilasciato un’intervista ai microfoni di ‘CalcioStyle’: “Ogni weekend cambia la vetta della classifica, ma i nerazzurri mi sembrano in condizione per tenere il passo fino alla fine. Scarsa sintonia tra Dzeko e Lautaro Martinez? E’ mancata, forse, un po’ di fortuna. Lautaro Martinez certamente deve fare uno step ulteriore ed i mezzi ce li ha. Lo aspettiamo tutti”.

Inter, Moratti è netto sul futuro di Donnarumma: “Farei un tentativo per prenderlo”

L’ex patron interista si è poi soffermato anche sulla ‘suggestione di mercato su Gigio Donnarumma’: “Se farei un tentativo per prenderlo? Ovviamente, perché è un calciatore molto importante. Ma non credo che vorrà lasciare il PSG, vorrà dimostrare che è forte. Posso dire che farei un tentativo per Dybala, il quale mi diverte molto”.

Massimo Moratti ha poi concluso il suo intervento: “E’ possibile un ritorno all’Inter di Romelu Lukaku? Non posso sapere questo, sono sincero. Il Chelsea sta trascorrendo un periodo strano. L’attaccante è costato 100 milioni di euro al club inglese e penso che non possa andar via con una certa facilità”.