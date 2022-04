“Conseguenze gravi in arrivo”: Barcellona, danno e beffa dopo il ko

Il Barcellona esce fuori dall’Europa League, ma oltre al danno c’è anche la beffa: ecco cos’è successo

Il Barcellona era la favorita numero uno per portare a casa l’Europa League. Sarebbe stato il primo trofeo per Xavi alla guida dei blaugrana. Ma questa sera è arrivato clamorosamente un 2-3 rocambolesco, coi padroni di casa in grado di segnare due gol solo nei minuti di recupero. Una doppietta di Kostic e uno strepitoso gol di Santos Borre hanno invece mandato in paradiso l’Eintracht Francoforte.

La vittoria catapulta i tedeschi in semifinale, i quali giocheranno contro il West Ham. Per il Barcellona tante polemiche, in quella che è la prima vera delusione di Xavi. Un risultato sorprendente, considerando le caterve di gol che il Barça ha consegnato a Napoli, Atletico Madrid, Valencia, Real Madrid. Ma non si tratta solo del risultato: anche una questione che riguarda il pubblico del Camp Nou potrebbe dare rogne al club di Laporta.

Barcellona, provvedimenti per l’invasione di tifosi dell’Eintracht

Il quotidiano spagnolo AS si è soffermato sull’invasione dei tifosi dell’Eintracht al Camp Nou. Circa 25 mila tifosi tedeschi sono arrivati a Barcellona per seguire la partita. Un numero esageratamente troppo alto per il settore ospiti. Ed è qui che casca l’asino: un numero indefinito di tifosi del Barcellona ha venduto il loro abbonamento e i tifosi dell’Eintracht sono riusciti a entrare al Camp Nou negli altri settori.

Questo ha portato lo stadio a essere quasi interamente bianco. L’ex arbitro spagnolo Gonzalez ha dichiarato: “Ci sono conseguenze gravi in arrivo, dal punto di vista della sicurezza è un fallimento. Probabilmente ci saranno per il Barcellona delle sanzioni economiche”. Insomma, è prevista una multa per il club di Laporta. Tra l’altro, nei primi minuti della ripresa i tifosi più ‘caldi’ del Barça hanno lasciato il loro settore in segno di protesta.