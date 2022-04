Inter, la decisione del tecnico spiazza tutti: brutte notizie per Marotta?

L’Inter è impegnata nella corsa Scudetto con Milan e Napoli. Ma una notizia inattesa potrebbe far riflettere Marotta e i nerazzurri.

La Serie A si avvia verso il rush finale. L’Inter, che si è vista negare il ricorso contro il Bologna e quindi dovrà ufficialmente conquistare i tre punti sul campo, è impegnata in una corsa a tre per lo Scudetto. Avversarie il Milan e il Napoli. Ed occhio anche ad una Juventus che, sebbene distaccata, non ha ancora la matematica a condannarla.

Nel frattempo però l’amministratore delegato dei nerazzurri, Beppe Marotta, guarda al mercato. Perché se la corsa Scudetto è un qualcosa che compete maggiormente Simone Inzaghi, la costruzione di un progetto che possa andare oltre la vittoria del titolo, è invece compito della dirigenza.

Marotta si è mosso in anticipo su diversi fronti. A cominciare dal portiere. Handanovic, per ovvi limiti legati all’età, non garantisce più la stessa sicurezza e la stessa qualità di un tempo. Per questo l’Inter ha già prelevato il portiere dell’Ajax Onana. Giovane e con esperienza europea, l’ideale per i nerazzurri. Almeno fino a quanto Onana non ha iniziato ad avere problemi in campo con l’Ajax.

Inter, i problemi di Onana con l’Ajax devono far preoccupare Marotta?

Dopo l’accordo raggiunto tra i nerazzurri e Onana, l’Ajax aveva messo in disparte il portiere, preferendogli gli altri estremi difensori in rosa. Una sfortunata serie di infortuni aveva però costretto il tecnico dei lancieri a riproporre il futuro numero uno nerazzurro come titolare. Solo che le cose non sono andata esattamente come sia l’Ajax che Onana si aspettavano.

Dopo la pessima prestazione contro lo Sparta Rotterdam, che ha portato anche a tantissime critiche da parte dei tifosi, Onana potrebbe perdere nuovamente il posto da titolare. Secondo quanto riporta Vl.nl infatti, Ten Han sarebbe intenzionato, per l’importante finale di Coppa contro il PSV, a ridare i guantoni da titolare al quasi quarantenne Marteen Stekelenburg. Una scelta che di certo, soprattutto se osserviamo le tempistiche, fa sorgere qualche domanda circa l’affidabilità di Onana.