Juventus, colpo di teatro: contratto triennale, arriva la firma

Importanti novità per la Juventus sul fronte rinnovi. L’addio sembrava vicino e invece si potrebbe andare verso la clamorosa permanenza.

La Juventus è chiamata ad un prossimo mercato impegnativo. I bianconeri, che con gli acquisti di Vlahovic e Zakaria hanno già iniziato a gettare le basi del futuro, devono in questo momento lavorare soprattutto su due fronti: le cessioni e i rinnovi. Solo una volta definito chi lascerà e come lascerà il bianconero si potranno fare discorsi concreti in entrata.

Se per alcuni calciatori, come ad esempio Paulo Dybala, le speranze di rivederlo in bianconero la prossima stagione sono praticamente riotte al lumicino tanto che si sta già parlando di sostituti, per altri le speranze aumentano. Cuadrado è ormai rinnovato, visto che è scattata la clausola del prolungamento automatico fino al 2023 dopo aver raggiunto le 40 partite. Le parti comunque si rivedranno per un accordo al rialzo. Dopo questo la Juventus andrà a chiudere un altro rinnovo: quello di Mattia Perin.

Il portiere ex Genoa, attuale dodicesimo alla Juventus, sarebbe vicino al rinnovo di contratto. Come riporta Goal.com le parti si sarebbero avvicinate e avrebbero in via di definizione un accordo fino al 2025. Perin legherebbe quindi il suo nome al bianconero per altre tre stagioni.

Juventus, Perin ad un passo dal rinnovo

Una notizia che fa ben sperare in ottica equilibri di spogliatoio. Sebbene le gerarchie in casa Juventus siano chiarissime, con Perin che ha accettato il suo ruolo di dodicesimo, l’ex Genoa è un apprezzatissimo uomo spogliatoio. Oltre che naturalmente una riserva di lusso in grado di sostituire al meglio Szczesny quando richiesto.

Perin in questa stagione ha collezionato soltanto 8 presenze da titolare, giocando però sempre da titolare in Coppa Italia. E proprio in questa competizione per il momento sta contribuendo a portare la Juventus in finale.