Lazio-Torino, Sarri ora trema: la notizia spiazza i tifosi

Brutte notizie in casa Lazio per la squadra e per Sarri: il giocatore non si è allenato, verso il forfait per il Torino

La Lazio, sabato 16 aprile alle ore 20:45, affronterà il Torino allo Stadio Olimpico. Per i biancocelesti c’è in palio la corsa all’Europa, dal momento che in classifica sono attualmente in sesta posizione. Con 55 punti, inseguiti dalla Fiorentina che ne ha 53 e a soli due punti di distanza dalla Roma che ne ha 57.

In vista del match contro il Torino, però, arriva una cattiva notizia per Maurizio Sarri. Pedro, assente anche oggi per la terza volta consecutiva in allenamento a Formello, potrebbe dare forfait nel corso della 33^ giornata di Serie A. Ora il mister teme davvero di dover fare nuovamente a meno di lui.

Alle 15:30 di quest’oggi, orario dato dal tecnico ai suoi per iniziare la seduta di allenamento, lo spagnolo non si è presentato per un risentimento al polpaccio destro accusato nella giornata di lunedì. A riferirlo è ‘Città Celeste’. Sarri con ogni probabilità, quindi, dovrà rinunciare alle qualità dell’attaccante spagnolo.

Lazio, Sarri ragiona sulla migliore formazione da schierare contro il Torino: a rischio la presenza di Pedro

Pedro, trasferitosi alla Lazio dalla Roma il 19 agosto del 2021, è stato spesso fondamentale tra le file dei biancocelesti. Specialmente nella prima parte di stagione. È stato poi diverse volte obbligato a fermarsi tra gennaio e febbraio per problemi fisici. Anche in questi ultimi giorni, tuttavia, non sembra essere al 100% della propria condizione fisica. Motivo per cui non ha potuto prendere parte agli allenamenti degli ultimi tre giorni.

Come riferito da ‘Città Celeste’, infatti, neppure quest’oggi Sarri ha avuto lo spagnolo a disposizione per la preparazione della gara contro il Torino che si è svolta nel centro sportivo di Formello. Molto probabilmente il tecnico non si potrà affidare a lui per il match di sabato 16 aprile. Il problema al polpaccio è stato finora, e sarà tenuto anche nei prossimi giorni, sotto osservazione. Ai lati di Immobile ci saranno ancora una volta con ogni probabilità Felipe Anderson e Zaccagni.