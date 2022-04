Mondiali 2022, è ufficiale: notizia dell’ultim’ora sui Playoff

A pochi mesi dall’inizio dei Mondiali in Qatar arriva la notizia ufficiale dell’ultim’ora per quanto riguarda i playoff europei.

Quando ormai mancano pochi mesi all’inizio dei prossimi Mondiali, che per la prima volta si giocheranno d’inverno e in un paese arabo, arriva la comunicazione ufficiale riguardo i playoff europei.

L’Europa infatti non ha ancora completato il tabellone delle qualificate tramite playoff. Colpa della guerra in Ucraina che, vista la situazione bellica, ha costretto l’UEFA a fare scelte drastiche. Da un lato escludere la Russia e dall’altro a rinviare la gare che la nazionale ucraina avrebbe dovuto disputare contro la Scozia e, a cascata, anche l’eventuale finale contro il Galles.

Oggi invece la UEFA ha finalmente comunicato la data per il recupero: Scozia–Ucraina si disputerà il 1 giugno, mentre il match tra la vincente e il Galles, che a marzo ha battuto 2-1 l’Austria, si giocherà invece il 5 giugno. La qualificata ai Mondiali andrà a giocare nel girone composto da Inghilterra, USA e Iran.

UEFA, non solo playoff Mondiali: cambiano anche le date per la Nations League

La scelta della data non è stata semplice. Essa impattava anche sulle date in cui le tre squadre coinvolte avrebbero dovuto giocare la Nations League. Si è reso quindi necessario un lavoro con le otto federazioni interessate. Oltre a Ucraina, Scozia e Galles si è dovuto trovare un accordo anche con le loro sfidanti in Nations League: Armenia, Belgio, Olanda, Polonia e Irlanda.

Alla fine, dopo un certosino lavoro sul calendario e sulle date, la UEFA è riuscita ad incastrare tutto senza dover trovare altre date per le soste per le nazionali. Una buona notizia anche per i club che hanno i loro giocatori convocabili nelle suddette nazionali che, di fronte ad un calendario stravolto dai Mondiali in inverno non correranno il rischio di vedere nuove finestre per le nazionali nel bel mezzo dei rispettivi campionati.