Inter, che guaio sul mercato: Maldini rovina i piani di Marotta

L’Inter riflette in vista della prossima sessione del mercato ma un colpo si complica: arriva l’inserimento a sorpresa del Milan.

Il primo posto è alla portata e l’Inter già nel giro di qualche settimana, approfittando anche del recupero della gara con il Bologna, conta di effettuare il sorpasso decisivo ai danni del Milan. Le recenti problematiche emerse a livello di gioco, però, non sono sfuggite all’amministratore delegato Beppe Marotta. Il quale, non a caso, ha iniziato a riflettere in vista della prossima sessione del mercato.

Il reparto che, più di tutti, finirà sotto i riflettori è quello offensivo. Alexis Sanchez, in rotta con l’ambiente, verrà lasciato libero di scegliersi la sua prossima destinazione (piace al River Plate e in Spagna) mentre Edin Dzeko, a 36 anni, difficilmente potrà continuare ad avere un ruolo di primo piano. In bilico pure Lautaro Martinez, la cui ultima rete risale al 4 marzo. L’Atletico Madrid è sempre interessato ed è probabile che in estate tornerà all’assalto.

Da qui la necessità di regalare a Simone Inzaghi nuovi elementi di qualità. La pista che porta a Paulo Dybala è quanto mai viva, con Marotta che conta di agire il prima possibile per cercare di bruciare la folta concorrenza. Nel ruolo di attaccante centrale, invece, piace Gianluca Scamacca tuttavia ingaggiarlo si preannuncia quanto mai complicato.

Inter attenta, Scamacca piace pure al Milan

I motivi sono due: il Sassuolo gli ha appena rinnovato il contratto e in estate lo farà partire a patto di ricevere un’offerta da almeno 45 milioni. Una cifra che i neroverdi ritengono congrua al valore del giocatore, in predicato di diventare la nuova punta della Nazionale e autore di 13 gol in 30 presenze in campionato.

Inoltre, stando a quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, Scamacca interessa pure al Milan che al termine della stagione con tutta probabilità dirà addio sia a Zlatan Ibrahimovic (fermo ai box a causa dell’ennesimo problema fisico rimediato in stagione) che ad Ante Rebic, che ha fin qui deluso ampiamente le aspettative della società. Paolo Maldini fa sul serio e dopo Pasqua incontrerà il Sassuolo per provare a sbloccare l’operazione. Marotta è avvertito.