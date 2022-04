Juve-Inter, la rivelazione su Dybala spiazza tutti: il club esce allo scoperto

Nel pre partita del tanto atteso match tra Juve e Inter si è discusso molto anche sul futuro dell’attaccante argentino Paulo Dybala.

Tra pochi minuti andrà in scena il derby d’Italia tra Inter e Juventus, uno dei più importanti match tra i due club degli ultimi anni. Il club bianconero può entrare nuovamente in lotta scudetto con un successo mentre la squadra di Inzaghi può ‘affondare’ definitivamente dopo la recente serie di risultati negativi.

Questo e non solo tra i temi di discussione. C’è curiosità se questo sarà l’ultimo derby d’Italia di Paulo Dybala o se magari il prossimo anno potrebbe giocare a maglie invertite. Il calciatore è in scadenza di contratto ed è nel mirino di diversi club europei, Inter compresa.

Nel pre partita di Juve-Inter l’amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta (tra i grandi ex del match) ha parlato della possibile trattativa per Dybala ed ha avuto un atteggiamento abbastanza distaccato: “Prendo atto della notizia del mancato rinnovo di Dybala, ma non mi permetto di commentarla. Abbiamo però già un grande reparto di attaccanti, compresi giovani come Satriano che rientreranno per il prossimo anno”.

Inter, Marotta sulle recenti difficoltà nerazzurre

Il club nerazzurro ha vissuto diverse difficoltà negli ultimi due mesi di campionato, tante nate dopo la rimonta subita nel derby con la doppietta di Olivier Giroud. Addirittura negli ultimi giorni erano nati clamorosi rumors sul futuro di Inzaghi, ma Marotta è stato chiaro a riguardo:

“Il lavoro di Inzaghi è valutato positivamente ed andremo avanti con lui. Dobbiamo tutti capire il motivo di questo momento di appannamento e dobbiamo lavorare molto”.