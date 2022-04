Juve, la notizia che i tifosi aspettavano: è ufficiale, l’annuncio del club

L’annuncio ufficiale è arrivato proprio in questi minuti. Una grande notizia per i tifosi della Juve e per Max Allegri.

La Juve pensa già al futuro. C’è ancora un intero rush finale di stagione da giocare, con la Vecchia Signora che naviga a fari spenti ma resta comunque in corsa per lo Scudetto che matematicamente resta un obiettivo perseguibile anche se non annunciato. Lo stesso Allegri ha estromesso la propria squadra dalla corsa al titolo – almeno a parole -, spiegando come sia difficile per i bianconeri tenere il passo delle prime della classe.

Tutto verrà deciso dal campo e da quello che sarà il rendimento di Inter, Milan e Napoli. Lo sguardo della società, va detto, è rivolto anche al futuro. Da mesi si lavora sia per quanto riguarda il mercato in entrata, nella speranza di poter mettere le mani su giocatori in grado di migliorare la rosa a disposizione di Allegri. Ma ci sono anche i rinnovi da gestire.

Juve, è ufficiale: ecco il rinnovo di Cuadrado

Detto di Dybala che, a meno di clamorosi ribaltoni, lascerà Torino al termine della stagione, ci sono anche altre situazioni sulle quali il club sta lavorando da tempo. E cosi proprio in questi minuti è arrivato l’annuncio che proprio i tifosi bianconeri stavano aspettando, e che conferma anche quanto detto nelle scorse settimane.

La firma è arrivata, ed Juan Cuadrado ha rinnovato il suo contratto con la Juventus. A dare l’annuncio proprio il club con un comunicato ufficiale, che conferma l’accordo fino al 2023. Una mossa che conferma la grande fiducia nei confronti del giocatore colombiano che in questi anni è stato uno del leader della rosa bianconera.