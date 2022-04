Milan, annuncio a sorpresa: tifosi spiazzati, futuro del club stravolto

Nonostante la grande stagione e il rilancio del Milan nell’élite del calcio italiano e internazionale, il club risulterebbe in cessione.

Il Milan vive una grande annata, che rappresenta la conferma di un progetto in crescita che va avanti da qualche tempo e ha trovato in mister Stefano Pioli un riferimento tecnico importante per costruire ciò che verrà. Ciononostante, la solidità della società potrebbe ancora essere minata da uno scossone, ovvero dal cambio di proprietà.

La notizia giunge da ‘l’Equipe’, che rivela che il fondo Elliott starebbe preparando la cessione del club. L’indiscrezione sarebbe alimentata dal fatto che gli imprenditori coinvolti hanno in mente lo stesso piano per il Lilla, club satellite.

Considerata l’importanza storica di un club come il Milan, che non ha bisogno di essere “diffuso” poiché già tra i più famosi e amati al mondo, non mancato i gruppi interessati e ciò facilita la vendita.

Milan, Elliott programma la cessione: c’è già un acquirente

In base alle informazioni riportate dal giornale francese, il primo possibile acquirente sarebbe un fondo mediorientale da 40 miliardi di dollari Investcorp, con sede a Bahrain. Trattandosi di un gruppo nuovo e di grandissime cifre, la UEFA starebbe già monitorando i contatti e quindi le negoziazioni. Il denaro da trasferire, infatti, passerebbe attraverso diverse società intermediarie con sede in Lussemburgo, Isole Cayman e Delaware, oltre alla Florida, ovvero la sede di Elliott Investment Management, a West Palm Beach.

I dati che emergono da ‘l’Equipe’ sottolineano come bisognerà badare al futuro del Lilla per comprendere quello del Milan e viceversa. Il rapporto tra le due realtà sportive sarebbe più unito di ciò che appare, sebbene una prima evidenza si sia avuta con la cessione di Maignan ai rossoneri per 15 milioni di euro. Al momento, invece, in ballo ci sono i nomi di Botman e Renato Sanches. Investcorp ad ogni modo si presenta come una possibilità promettentesi. Si tratta di un gestore globale di prodotti di investimento alternativi, come private equity, real estate, credito. Per il Milan potrebbe essere un grosso passo verso il futuro.