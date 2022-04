“Maldini, prendi lui”: Milan, l’ex rossonero indica il colpo per l’estate

Il Milan riflette in vista della prossima sessione del mercato: l’ex rossonero suggerisce a Maldini il giocatore da regalare a Pioli.

Il divorzio tra Alessio Romagnoli ed il Milan è praticamente definito. I vari incontri andati in scena nelle scorse settimane, infatti, non sono bastati per trovare la quadra in merito al rinnovo del contratto in scadenza a giugno. Il divario tra offerta e richiesta è ancora ampio e al momento lo scenario più probabile è quello che prevede la separazione al termine della stagione. Il difensore è ad un passo dalla Lazio, mentre la società ha già in mano il suo sostituto.

Si tratta di Sven Botman, colonna portante del Lille campione di Francia. L’ultimo summit che Paolo Maldini e Frederic Massara hanno avuto con l’entourage dell’olandese ha consentito di trovare l’accordo decisivo: per il giocatore, in particolare, è pronto un contratto quinquennale sulla base di 3.5 milioni netti all’anno.

Una proposta gradita dal difensore, che di recente ha rifiutato il Newcastle proprio con la speranza di potersi trasferire quanto prima nella sponda rossonera di Milano. Ora al club non resta altro che trovare l’intesa con i francesi, che valutano il Botman circa 30 milioni. Dopo Pasqua le parti torneranno ad interfacciarsi per fare il punto della situazione e provare a sbloccare la trattativa.

Milan, ecco Botman: il colpo piace a Stam

Un colpo apprezzato da Jaap Stam il quale, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni della ‘Gazzetta dello Sport’, ha invitato Maldini a chiudere il prima possibile l’operazione così da bruciare la concorrenza delle altre squadre interessate a Botman. “Chi prende Sven è a posto per anni, diventerà uno dei migliori centrali d’Europa. Con Tomori coppia perfetta”.

La strada, nonostante restino da limare alcuni dettagli, appare in discesa. Manca soltanto la stretta di mano tra i dirigenti. Una fumata bianca che il Milan conta di vedere nel giro di qualche settimana. Poi, sarà tempo di individuare e regalare al tecnico Stefano Pioli il sostituto di Franck Kessie (ormai promesso sposo del Barcellona).