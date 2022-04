“Ma Donnarumma?”: Milan, i tifosi se la ridono dopo il Genoa

Il risultato maturato con il Genoa fa felici i tifosi del Milan, i quali non rinunciano ad una stoccata nei confronti dell’ex Donnarumma.

L’Inter chiama, il Milan risponde. In attesa di sapere cosa farà il Napoli nel match di pasquetta, le due milanesi vincono entrambe e continuano la loro corsa Scudetto. Se l’Inter supera 3-1 lo Spezia, al Milan bastano le reti di Leao e Messias.

Un successo importante per i rossoneri che, dopo i due pareggi consecutivi contro Bologna e Torino, che avevano rallentato la marcia in vetta alla classifica, ritrovano anche un attacco prolifico. Era infatti il reparto offensivo che in queste ultime settimana stava dando diversi grattacapi a Pioli, visto che in difesa le cose vanno benissimo.

Il numero uno rossonero Mike Maignan è infatti al suo settimo match senza subire gol. E’ infatti dalla rete di Udogie dell’Udinese, nel match terminato 1-1, che il portiere del Milan non subisce gol. Una striscia aperta di sette gare appunto, sei di campionato e una di coppa, che non è affatto passata inosservata ai tifosi rossoneri.

Milan, altro che Donnarumma: è Maignan mania

Arrivato questa estate per sostituire il partente Donnarumma, Maignan non ha assolutamente fatto rimpiangere il portiere della nazionale italiana. Anzi, visto il modo burrascoso con cui Donnarumma se ne è andato, i tifosi immediatamente hanno preso ‘in simpatia il portiere francese.

Le recenti prestazioni stanno dando ragione al Milan e i tifosi, memori appunto di quanto passato con l’addio di Donnarumma, non hanno perso tempo per esternare la loro felicità sui social, punzecchiando inevitabilmente il loro ex portiere il quale, al contrario, al PSG sta incontrando qualche difficoltà di troppo nell’affermarsi come titolare.