Milan, tornano i gol e la vittoria col Genoa: la risposta all’Inter

Da pochi minuti è terminata la gara tra il Milan ed il Genoa con il risultato di 2-0 a favore dei rossoneri.

Il Milan passa in vantaggio all’11’ con il tocco a volo sulla sinistra di Leao, imbeccato da un ottimo lancio da parte di Kalulu. Dopo alcuni minuti di equilibrio, Saelemaekers, tutto solo, spreca una grande occasione creata da Kessie. La prima frazione di gara si conclude con la grande occasione per il Genoa con Galdames, che sbaglia la conclusione da un’ottima posizione.

Anche il secondo tempo comincia con un gran equilibrio, che viene spezzato dal tentativo di Giroud, servito da Saelemaekers, in semirovesciata che termina di poco a lato. Dopo un minuto, il Genoa sfiora il pareggio con il retropassaggio di Gabbia, nel tentativo di anticipare Destro, ma Maignan è bravissimo a farsi trovare pronto.

Al 77’ si rifà vedere il Milan con il tiro di Leao dalla sinistra: Sirigu respinge. Rebic si invola, ma è bravissimo Ostigard a fermarlo. Il pallone arriva sui piedi di Kessie che tira dai 20 metri: blocca Sirigu senza problemi. Galdames all’85’ batte un calcio di punizione per Ostigard, che di testa manda fuori.

Il Genoa ci prova, ma il Milan raddoppia con Messias

Theo Hernandez all’88’ si invola sulla sinistra. Dopo un contrasto, il pallone arriva a Rebic che serve Messias che tira a botta sicura: grande parata di Sirigu ma sulla sua ribattuta è pronto l’ex Crotone che segna il 2-0. La gara si conclude con la splendida parata di Maignan sul colpo di testa di Hernani.

Fondamente successo per i rossoneri, che si riprendono la vetta dopo la vittoria dell‘Inter di oggi contro lo Spezia di Thiago Motta. Altra sconfitta per il Genoa di Blessin, che non ha mollato ma che deve sicuramente cercare di fare qualcosa di più per evitare la retrocessione in Serie B.

Ecco la classifica aggiornata:

Milan+ 71 punti, Inter 69, Napoli 66, Juventus 62, Roma 57, Lazio 55, Fiorentina* 53, Atalanta* 51, Sassuolo 46, Verona 45, Torino* 39, Bologna* 37, Udinese** 36, Empoli 34, Spezia+ 33, Sampdoria 29, Cagliari 25, Genoa+ 22, Venezia* 22, Salernitana** 16.

+ Una partita in più *Una partita in meno **Due partita in meno