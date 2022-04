“Affare fatto”: Milan, raggiunto l’accordo e salti di gioia per Pioli

Il Milan ha già definito il primo colpo in entrata: accordo raggiunto e annuncio imminente. il tecnico Pioli può sorridere. Tutti i dettagli.

Il Milan, nonostante i due pareggi consecutivi contro Bologna e Torino, è rimasto al primo posto e oggi contro il Genoa proverà a conquistare i punti necessari per allontanarsi dal duo al secondo posto formato dall’Inter e dal Napoli. La sterilità offensiva della squadra (appena 4 gol nelle ultime 7 partite tra campionato e Coppa Italia) preoccupa però non poco Paolo Maldini, messosi già alla ricerca di nuovi attaccanti da regalare a Stefano Pioli nei prossimi mesi.

I colpi in programma saranno con tutta probabilità due (tre nel caso in cui Junior Messias non dovesse essere riscattato). Zlatan Ibrahimovic, dopo l’ennesimo infortunio che lo costringerà a trascorrere ai box i prossimi giorni, sta riflettendo sul futuro e non da escludere l’ipotesi che prevede il ritiro. In bilico pure la posizione di Ante Rebic, autore di una stagione deludente (appena 2 gol ed altrettanti assist in 19 apparizioni).

Da qui la necessità di regalare al tecnico rossonero elementi di qualità in grado di mantenere competitivo il reparto offensivo della squadra. Gianluca Scamacca, ad esempio, è un nome che piace molto: dopo Pasqua avrà luogo un summit con il Sassuolo ma per strapparlo ai neroverdi servirà mettere sul piatto almeno 45 milioni e battere la concorrenza dell’Inter. Nel frattempo il Milan sta definendo un’altra operazione.

Milan, ecco Origi: tutto fatto con il belga

La trattativa riguardante Divock Origi, infatti, è ormai in discesa. Gli ultimi incontri andati in scena hanno consentito alle parti di trovare l’accordo definitivo. Al belga in particolare, stando a quanto riportato su Twitter dal giornalista Nicolò Schira, è stato proposto un contratto quadriennale a 3.5 milioni netti all’anno.

Una proposta che ha spinto il calciatore in uscita dal Liverpool a respingere le proposte ricevute di recente dal Newcastle, dal Crystal Palace e dal Bayer Leverkusen. Tutto fatto, quindi. Ora si attende soltanto l’annuncio ufficiale. Il primo rinforzo per Pioli è in arrivo, poi sarà tempo di concentrarsi su Scamacca e Domenico Berardi, in procinto di lasciare il Sassuolo.