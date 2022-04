“Incontro dopo Pasqua”: Milan, salti di gioia per i tifosi. Pioli può esultare

Mentre continua a inseguire lo Scudetto il Milan getta le basi per il futuro. E la prossima settimana potrebbero esserci importanti novità.

Nonostante le recenti frenate che hanno rimesso in discussione la conquista di uno Scudetto che da sogno si era quasi trasformato in realtà concreta, il Milan non si abbatte e guarda con fiducia al futuro.

Prima di tutto perché, nell’immediato, ripartire è possibile. In seconda battuta perché, indipendentemente da come si concluderà, la stagione in corso è stata un vero e proprio successo per la nuova gestione. Fondamentale per la crescita di alcune stelle e per l’individuazione dei settori su cui sarà necessario intervenire per essere ancora più competitivi in futuro.

Un futuro dove alcuni interpreti andranno necessariamente cambiati: Kessié se ne andrà a parametro zero, e per sostituirlo il Diavolo pensa a Renato Sanches senza però disdegnare Veretout, in attacco invece la rivoluzione potrebbe essere molto importante.

Come è noto da tempo, il Milan insegue Domenico Berardi. Ma la valutazione di 30 milioni fatta dal Sassuolo non coincide con i parametri rossoneri e l’affare rischia di saltare. Ma non il rapporto con gli emiliani, con cui subito dopo Pasqua potrebbe essere intavolata una nuova trattativa.

Il Milan cambia obiettivo? Occhi su Scamacca

È la Gazzetta dello Sport a raccontare del piano che il Diavolo ha in mente per arrivare a Gianluca Scamacca. Che ha 5 anni in meno di Berardi e dovrebbe sostituire Ibrahimovic e Giroud che a causa dell’età avanzata non possono dare chissà quali garanzie.

Quindi proprio nella settimana successiva a Pasqua, secondo il quotidiano, Paolo Maldini e Giovanni Carnevali si incontreranno e potrebbero definire i parametri di una trattativa che potrebbe comprendere anche molti altri giocatori. Ad esempio Hamed Traoré, che sta brillando negli emiliani e potrebbe essere il trequartista che il Diavolo cerca da tempo.

Oppure i giovani rossoneri che potrebbero essere utilizzati come parziali contropartite. Colombo, Nasti, Brescianini, persino quel Daniel Maldini, ultimo della leggendaria dinastia rossonera, che nel Milan fatica a trovare spazio e in Emilia potrebbe finalmente spiccare il volo.

Certo i margini di manovra non sono così ampi, sottolinea Gazzetta, con la Premier (da dove potrebbe ancora arrivare Origi) che si muove e può piazzare offerte di un certo peso. Conterà però qualcosa anche l’opinione dello stesso Scamacca, che ha detto in tempi non sospetti di voler restare in Serie A dopo aver tanto girovagato da giovane. E su cui il Milan punta per tentare di chiudere il colpo.