Deiola stende il Sassuolo: Mazzarri si allontana dalla zona retrocessione

Da pochi minuti è terminata la gara tra il Cagliari ed il Sassuolo con il risultato di 1-0 a favore della squadra di Mazzarri.

Il Cagliari comincia decisamente meglio la partita. All’8’ Bellanova la mette in mezzo, ma è bravo Consigli ad anticipare tutti in presa alta. Al 21’ il portiere del Sassuolo è bravo ad evitare l’autogol di testa di Ferrari, alzando la sfera in calcio d’angolo. Dopo quattro minuti c’è la conclusione di Keita bloccata ancora da Consigli.

E’ un monologo da parte dei padroni di casa. I sardi, infatti, passano in vantaggio al 42’ con Deiola, che in spaccata mette dentro il traversone di Marin. La prima frazione di gara si conclude con la rete di Joao Pedro annullata per un fuorigioco. Il secondo tempo comincia con la prima conclusione in porta del Sassuolo di Traorè parato da Cragno.

Al 54’ c’è la conclusione di Joao Pedro respinta da Consigli. Dopo due minuti, Raspadori sbaglia una conclusione dal limite dell’area. Il Cagliari si rifà vedere in avanti al 61’ con il tiro di Marin: Consigli blocca a terra. Al 77’ Rog controlla di petto e calcia a volo dai 20 metri: sfera che sorvola la traversa.

Il Sassuolo non punge e la squadra di Mazzarri porta a casa tre punti fondamentali

Il Sassuolo prova a cercare la rete del pareggio, ma non riesce mai ad essere pericolosa. Al 91’ gli emiliani perdono palla sulla sinistra, Pereiro la mette in mezzo: il pallone viene deviato da Djuricic e sbatte sul palo. Gli ospiti si svegliano e Raspadori, servito da un lancio lungo al 92′, ci prova con una girata di destro: bravo Cragno a bloccare.

La gara si conclude con la conclusione di sinistro di Djuricic che termina a lato. Tre punti fondamentali per il campionato del Cagliari, che si porta a +6 sia sul Venezia che sul Genoa. Gara sottotono per il Sassuolo di Dionisi, che non è riuscito a cambiare marcia per tutto l’arco della partita.

Ecco la classifica aggiornata:

Milan+ 71 punti, Inter 69, Napoli 66, Juventus 62, Roma 57, Lazio 55, Fiorentina* 53, Atalanta* 51, Sassuolo+46, Verona 45, Torino* 39, Bologna* 37, Udinese** 36, Empoli 34, Spezia+ 33, Sampdoria 29, Cagliari+ 28, Genoa+ 22, Venezia* 22, Salernitana** 16.

+ Una partita in più *Una partita in meno **Due partita in meno