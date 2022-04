“Impossibile”: Juventus, sentenza netta e tifosi gelati

Calciomercato Juventus, l’agente francese spegne i sogni dei tifosi bianconeri: il suo pensiero è chiaro, ecco cos’ha dichiarato

La Juventus, oltre agli impegni di campionato e Coppa Italia, pensa anche alla finestra aperta sul calciomercato. A questo proposito, dopo aver portato a Torino Dusan Vlahovic a gennaio come rinforzo offensivo, la priorità sembra averla specialmente il centrocampo.

La Juventus, per il futuro, pensa a come rafforzarsi per tornare ad essere competitiva al 100% in tutte le diverse competizioni. Massimiliano Allegri ha, in questo senso, già avviato un lavoro ben preciso con gli uomini che ha attualmente a disposizione. Ma a questi profili, presenti già in rosa, punta ad aggiungere dei rinforzi mirati.

La zona di centrocampo è quella che necessita maggiormente di un profilo che possa svolgere con facilità anche più ruoli, specialmente quello di regista per far sì che si venga a creare una buona sinergia tra difesa e attacco. I tifosi bianconeri in questo senso sognano un ritorno di Paul Pogba che, se non dovesse rinnovare con il Manchester United, si libererà a parametro zero a giugno. Il noto agente francese, Yvan Le Mée, ha però voluto dire la sua in merito a questo discorso.

Juventus, i tifosi sognano un ritorno in grande stile di Pogba ma il procuratore francese analizza le difficoltà dell’operazione

Il noto procuratore francese, Yvan Le Mée, è stato intervistato nell’edizione odierna di ‘Tuttosport’ e ha detto la sua su diverse operazioni di mercato che stanno coinvolgendo le big italiane. Sulla Juventus, a tal proposito, ha affermato: “Ritorno di Pogba in bianconero? I ritorni in generale non mi fanno impazzire. A livello economico, inoltre, è un’operazione a mio avviso quasi impossibile. Almeno stando ai parametri economici che attualmente riguardano la Juventus”.

“Poi tra l’altro – ha proseguito il procuratore – il club bianconero sembrerebbe essere orientato verso l’investimento sui giovani talenti. Cosa che appunto ha già fatto con Vlahovic. Per il serbo è stato un super colpo di mercato. Renato Sanches? Credo che il Milan sia più avanti della Juve”.