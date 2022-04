“Prendete loro”: Juventus, l’ex bianconero consiglia i colpi estivi

La Juventus prepara le prossime mosse di mercato: l’ex bianconero suggerisce al club come muoversi e quali elementi acquistare.

La vittoria del Milan di ieri, ai danni del Genoa, ha complicato ancora di più i sogni della Juventus di vincere lo scudetto. Oggi i bianconeri affronteranno in casa il Bologna ma anche in caso di vittoria la vetta resterebbe lontana 6 punti. Un divario troppo ampio da recuperare in questa parte conclusiva della stagione. Ecco perché, ora, il club proverà a chiudere il prima possibile il discorso legato alla qualificazione alla prossima Champions League e a conquistare la Coppa Italia.

Poi, sarà tempo di pensare al mercato. Una sessione estiva che si preannuncia quanto mai intensa per la società, impegnata in questi giorni a valutare la posizione di numerosi giocatori. È il caso, ad esempio, di Alvaro Morata il cui prestito biennale dall’Atletico Madrid scade a giugno. La Juventus vorrebbe riscattarlo a titolo definitivo ma reputa eccessivi i 35 milioni richiesti dai Colchoneros. In bilico pure Moise Kean, che fin qui ha deluso le aspettative.

Anche il centrocampo andrà incontro ad una rivoluzione. Adrien Rabiot ha diversi estimatori in Premier League e la sua partenza, con conseguente risparmio sul suo stipendio (7 milioni netti), permetterebbe di finanziare altri colpi in entrata. Occhio, inoltre, alla possibile cessione di Weston McKennie ed Arthur (nel mirino dell’Arsenal). Nomi che andranno adeguatamente sostituiti.

Juventus, Cabrini consiglia i colpi per il calciomercato estivo

A prendere il posto del brasiliano in cabina di regia potrebbe essere Jorginho, la cui avventura al Chelsea appare prossima ai titoli di coda. Massimiliano Allegri ha dato il proprio assenso all’operazione, con il dirigente Federico Cherubini che proverà ad imbastire quanto prima la trattativa. Un acquisto importante ma non sufficiente, secondo Antonio Cabrini, a rendere di nuovo competitiva la linea mediana bianconera. Per l’ex calciatore, in particolare, sono necessari altri top player.

“Ne servirebbero altri due di un certo calibro. Ah, due interni non da svezzare o aspettare: serve gente pronta subito, esperta” le sue parole rilasciate alla ‘Gazzetta dello Sport’. Un pensiero condiviso dalla stessa Juventus che, non a caso, ha puntato i propri riflettori su Paul Pogba, Sergej Milinkovic-Savic e Renato Sanchez. Si allontana invece Ryan Gravenberch, ad un passo dal diventare un nuovo giocatore del Bayern Monaco.