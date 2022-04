Lukaku, addio al Chelsea e ritorno all’Inter: ecco il piano di Marotta

E se Lukaku tornasse all’Inter? La suggestione avanza e a quanto pare il dirigente Beppe Marotta potrebbe avere in serbo un piano.

Il rapporto tra il Chelsea e Romelu Lukaku non è mai ri-sbocciato. Il calciatore ha fatto ritorno al club inglese in estate, dopo una parentesi vincente e convincente in nerazzurro, sicuro che avrebbe finalmente conquistato la stima e la centralità nel mondo dei Blues. Dopo una stagione, le sue convinzioni sono del tutto mutate.

Con il tecnico Thomas Tuchel non è per niente stato amore a prima vista e l’attaccante non è riuscito a entrare del tutto nelle dinamiche della squadra. Ciò ha fortemente influenzato i suoi risultati ed è visibile che il contributo dato è stato decisamente al di sotto delle aspettative e anche del contratto che la società gli ha offerto appena un’estate fa.

Per il suo terzo ritorno al Chelsea, l’Inter ha ricavato 115 milioni di euro in totale. Tanto è valso il trasferimento di Lukaku, che a sua volta ha siglato un accordo con un ingaggio da 12 milioni di euro netti a stagione più bonus. Segni di una grande prospettiva per il 28enne, ma la realtà ha preso un risvolto diverso.

Lukaku torna all’Inter? Potrebbe fare coppia con Dybala…

Secondo le informazioni raccontate dal portale inglese 90min.com, Lukaku potrebbe fare ritorno all’Inter come il vero figliuol prodigo. La distanza ha fatto luce ancor di più sull’importanza del belga per i nerazzurri e da parte sua il giocatore ha da subito avvertito la nostalgia di quanto vissuto all’Inter, grazie a un ambiente e a un progetto che gli davano la massima importanza.

In base alle informazioni che giungono, il Chelsea è pronto a cederlo e l’Inter a riportarlo a Milano, nonostante ci sia anche l’interesse da parte del PSG. Tuttavia, ciò sarebbe possibile soltanto con un’eccellente cessione e sarebbe quella di Lautaro Martinez, seguito da Arsenal e Atletico Madrid su tutte. All’Inter Lukaku potrebbe formare coppia fissa con Paulo Dybala, altro attaccante in cima alla lista nerazzurra, liberandosi a parametro zero dalla Juventus a giugno.