Alle 12.30 spazio al primo match di questo sabato di Serie A alla vigilia di Pasqua. Si affrontano il Cagliari ed il Sassuolo.

Per il Cagliari è il momento della verità, ovvero quello di mettere in campo tutto il possibile per non rischiare di restare ancorati nelle retrovie di una classifica che si va sempre più delineandosi. I sardi non possono più sbagliare, anche perchè da dietro spingono ed il pericolo di scivolare ancora più giù è assolutamente concreto. La squadra sarda arriva da ben cinque sconfitte consecutive, davvero troppo se si vuole pensare di restare in Serie A.

Di fronte oggi una compagine di quelle particolari, che in campionato hanno dimostrato di non aver paura di nessuno. Il Sassuolo di Dionisi ha mostrato tante belle cose nel corso della stagione, un ottimo preludio a quella che sarà la prossima stagione (la seconda consecutiva con lo stesso allenatore) e che potrebbe mostrarci una compagine in grado di ambire anche a più della sola salvezza.

Cagliari-Sassuolo, le probabili formazioni

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Altare, Lovato, Carboni; Bellanova, Deiola, Grassi, Marin, Dalbert; Joao Pedro, Pavoletti. Allenatore: Mazzarri. A disposizione: Aresti, Radunovic, Lykogiannis, Zappa, Walukiewicz, Baselli, Rog, Pereiro, Ceter, Keita.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Ayhan, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, M. Lopez; D. Berardi, Raspadori, Traore; Scamacca. Allenatore: Dionisi. A disposizione: Vitale, Pegolo, Rogerio, Peluso, Chiriches, Tressoldi, Magnanelli, Harroui, Oddei, Djuricic, Ciervo, Defrel.

ARBITRO: Massa

Guardalinee: Berti e Pagliardini

Quarto uomo: Miele

VAR: Pairetto

AVAR: Peretti