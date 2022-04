Tutto pronto per il fischio di inizio di Udinese-Empoli, match della trentatreesima giornata di Serie A 2021/2022. Si parte alle ore 14.30.

Manca sempre meno al fischio di inizio di Udinese-Empoli, gara del trentatreesimo turno. Alle ore 14.30 alla Dacia Arena di Udine, la formazione di Gabriele Cioffi ospita i toscani di Aurelio Andreazzoli. Entrambe le formazioni navigano in acque piuttosto tranquille. In classifica generale, infatti, i friulani sono al tredicesimo posto a quota 36 punti, seguiti a ruota proprio dall’Empoli che di punti ne ha conquistati 34.

La prima squadra in zona retrocessione è il Venezia di Paolo Zanetti a quota 22 punti. Il divario, dunque, crea tranquillità agli allenatori che, in ogni caso, sono decisi a non sfigurare nell’impegno di campionato alla vigilia di Pasqua. A dare il via alla partita è il signor Marchetti, coadiuvato dagli assistenti Perrotti e Sechi. Al VAR, invece, il duo formato da Maggioni e Vivenzi.

Udinese-Empoli, le probabili formazioni

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Pablo Mari, N. Perez; N. Molina, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Success. Allenatore: Cioffi. A disposizione: Padelli, Gasparini, Nuytinck, Benkovic, Zeegelaar, Jajalo, Arslan, Soppy, Ballarini, Samardzic, Pussetto, Nestorovski.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, S. Romagnoli, Luperto, Parisi; Benassi, Asllani, Bandinelli; Bajrami; F. Di Francesco, Pinamonti. Allenatore: Andreazzoli. A disposizione: Ujkani, Furlan, Viti, Ismajli, Cacace, Fiamozzi, Stulac, Verre, Pezzola, Henderson, Cutrone, La Mantia.