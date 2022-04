Mani nei capelli per Mancini: dopo Chiesa si teme un’altra batosta

Si teme un’altra batosta in casa Italia, Roberto Mancini potrebbe perdere un altro azzurro dopo Chiesa

Vittoria della Fiorentina all’Artemio Franchi contro il Venezia, che dà continuità a quella del Maradona contro il Napoli. Decisivo è il gol di Lucas Torreira, che nell’ultimo turno era squalificato. Tre punti che mettono la squadra di Vincenzo Italiano a ridosso della Roma nella serratissima lotta per un posto in Europa. Conquistare un posto in Europa League o in Conference, per la viola, sarebbe un grande risultato dopo aver detto addio a Vlahovic a gennaio.

Ma si teme un infortunio grave per un giocatore già nel giro della Nazionale italiana di Roberto Mancini. L’Italia ha già perso Federico Chiesa per un periodo lunghissimo per un infortunio al legamento crociato. E potrebbe perdere per lungo tempo anche Gaetano Castrovilli, attualmente un po’ dietro le gerarchie, ma vincitore di Euro 2020 l’anno scorso.

Mancini e Fiorentina, ansia per il ginocchio di Castrovilli

Al 76′ di Fiorentina-Venezia, Gaetano Castrovilli ha appoggiato male il ginocchio a terra e dopo un minuto è stato sostituito. Al suo posto, Italiano ha mandato in campo Amrabat. Il centrocampista italiano, secondo DAZN, ha subito una “lussazione al ginocchio” che successivamente è stato “manipolato e immediatamente riposizionato”. Inevitabile pensare ai problemi al ginocchio di altri azzurri come Chiesa e Di Lorenzo, entrambi ai box.

Roberto Mancini e Vincenzo Italiano restano in ansia per i possibili problemi che potrebbe avere Castrovilli nelle prossime settimane. Tanto diranno gli esami a cui sarà sottoposto il centrocampista. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore. Intanto, la Fiorentina vede l’Europa.