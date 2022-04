“Pochi mesi e va via”: Juventus nel caos, scoppia la polemica

Polemica per l’operato della dirigenza della Juventus in occasione del match contro il Bologna

Si sta disputando all’Allianz Stadium la partita tra Juventus e Bologna, valida per la 33^ giornata di Serie A. Manca sempre meno alla fine del campionato e i bianconeri vogliono blindare il quarto posto, per evitare spiacevoli sorprese siccome la Roma è in gran forma. I giallorossi, però, saranno impegnati lunedì al Maradona contro il Napoli in una sfida che potrebbe decidere le ambizioni di entrambe le squadre. I nodi, dunque, stanno per venire al pettine.

All’Allianz Stadium è tornato Alessandro Del Piero dopo dieci anni. L’ex capitano mancava nella casa del mondo Juve da quando segnò l’ultimo gol con la maglia bianconera all’Atalanta, nella stagione 2011/12. La società è stata a lungo criticata per il trattamento che ha riservato a Del Piero, mettendolo praticamente alla porta. E questo ritorno è stata anche un’occasione per i tifosi di mandare delle frecciate ad Andrea Agnelli.

Juventus, Agnelli-Del Piero: così i tifosi sui social

Sui social, tanti tifosi hanno espresso la loro opinione sull’operato di Andrea Agnelli come presidente della Juventus. L’opinione è divisa, c’è chi pensa che Agnelli sia un ottimo presidente e chi che debba lasciare il suo incarico. Poi c’è chi fa pronostici su Twitter: “Agnelli è già out. Entro pochi mesi se ne va“. Insomma, il ritorno di Del Piero è visto come anche l’addio del presidente bianconero.

Insomma, una sorta di ingresso in società dell’ex capitano: “Del Piero IN, Agnelli OUT“. Netto, forse un po’ ingeneroso dopo una miriade di scudetti e Coppe Italia, e anche due finali di Champions League giocate e perse contro Barcellona e Real Madrid.