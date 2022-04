Mondiali-Italia, l’annuncio fa sperare Mancini: può cambiare tutto

Arrivano le dichiarazioni che probabilmente il Ct Mancini stava attendendo per la Nazionale italiana dopo la delusione e le critiche per l’assenza ai prossimi Mondiali.

La debacle dell’Italia contro la Macedonia del Nord è arrivata dopo un periodo in cui la Nazionale italiana ha mostrato decisamente una flessione nelle prestazioni e nella resa della squadra, dopo le entusiasmanti emozioni durante EURO2020. Ciò sicuramente non faceva presupporre l’assenza ai Mondiali di Qatar del 2022, perciò la delusione è difficile da smaltire.

Sotto gli occhi di tutti c’è stato soprattutto il calo degli attaccanti. I prescelti dal Ct Mancini non hanno inciso e la penuria di gol ha pesato sul destino dell’Italia. Immancabilmente il più criticato è stato Ciro Immobile, centravanti simbolo della formazione azzurra.

Dall’attaccante della Lazio ci si aspettava che fosse il trascinatore, ma ciò non è accaduto.

Immobile ritorna sull’Italia di Mancini e sul suo futuro in Nazionale

Le settimane successive al verdetto di Italia-Macedonia del Nord sono state di critica ma anche di riflessione. Ciro Immobile ha avuto modo di confidarsi pure con mister Sarri rispetto al suo prosieguo in Nazionale, poiché l’ha messo in discussione. L’attaccante ha pensato al ritiro dall’Italia per non dover subire le continue pressioni e considerazioni sul fatto che non sia all’altezza.

La presa di posizione pare essere cambiata nel giro di qualche tempo, dopo averci potuto riflettere a mente fresca. Al termine del pareggio di Lazio-Torino, Immobile ha rilasciato alcune dichiarazioni a ‘DAZN’ e ha parlato proprio della Nazionale: “Bene o male, purché se ne parli (ride ndr). Le critiche fanno parte del nostro lavoro. Dispiace solo che si accaniscono, ma ormai non cambia nulla. Ritiro? Non lo so, non ho ancora deciso”. Il dubbio espresso con serenità fa pensare che in realtà ci proverà ancora, anche perché la fiducia da parte di mister Mancini non è mutata.