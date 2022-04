Immobile salva Sarri: la Lazio gela il Torino, è pari nel recupero

Ritmi lenti nel match tra Lazio e Torino con poche occasioni da reti da entrambe le parti per l’ultima gara del sabato di Serie A.

La Lazio era chiamata a rispondere al pareggio della Juventus contro il Bologna e soprattutto alla vittoria della Fiorentina sul Venezia. Tuttavia, affrontare il Torino non è mai un’impresa facile. La squadra granata ha trovato una dimensione sua nel corso della stagione ed è diventato un avversario ostico sia dentro che fuori casa. D’altronde, soltanto pochi giorni fa ha frenato la corsa del Milan al titolo.

La gara si rivela da subito al di sotto delle aspettative in quanto a propensione al gol. Nonostante la squadra di Sarri sembra in dominio del ritmo e del gioco, non impensierisce mai troppo i rivali, che invece ci provano con più frequenza.

Il match si conclude con il pareggio per la squadra di Sarri e sorride la Roma nonché l’Atalanta, che assiste alla frenata di una delle concorrenti per le ultime speranze di un treno europeo.

Lazio-Torino 1-1, la sintesi del match di Serie A

Il primo tempo della sfida tra Lazio e Torino si è rivelato piuttosto lento e bloccato, senza grosse occasioni da ambo le parti. La squadra che più si è avvicinata alla rete è quella degli ospiti, in avanti con Bremer. Alla mezz’ora il calciatore colpisce in pieno un palo, perdendo una ghiotta chance. La Lazio riesce a mantenere il pallino del gioco, ma quasi mai impensierisce la retrovia granata. Sono gli uomini di Juric, infatti, a chiudere il primo tempo in avanti con Ola Aina, che mette un pallone interessante per Belotti. Pobega conclude l’azione ma colpisce l’esterno della rete. Squadre negli spogliatoi.

Nel secondo tempo arriva il gol del Torino al 56′. A segnare la rete è Pellegri, su calcio d’angolo di Rodriguez che la mette sul primo palo. Il compagno di testa batte in porta con un colpo di testa. La Lazio praticamente non è mai pericolosa e l’inerzia della sfida è interrotta da diversi cambi. Tuttavia, il finale accende la partita perché Immobile trova il pareggio dopo il 90′: Milinkovic Savic crossa in area e c’è Immobile, che di testa sigla la rete. Dopo un minuto ci prova Cataldi ma finisce a lato di Berisha e il match si chiude 1-1.

Classifica Serie A

Milan 71; Inter* 69; Napoli* 66; Juventus 63; Roma* 57; Lazio 56; Fiorentina* 56; Atalanta** 51; Sassuolo 46; Verona* 45; Torino*39; Udinese** 39; Bologna* 38; Empoli 34; Spezia 33; Sampdoria 29; Cagliari 28; Venezia* 22; Genoa 22; Salernitana** 19.

*Una partita in meno;

**Due partite in meno.