Colpaccio della Salernitana a Genova, l’Udinese ne fa quattro all’Empoli

Vittorie molto importanti per Salernitana e Udinese rispettivamente contro Sampdoria ed Empoli

Il weekend di Pasqua regala sempre tante sorprese in Serie A. Quella di oggi è la vittoria della Salernitana a Marassi contro la Sampdoria. Tre punti fondamentali per credere ancora alla salvezza per la squadra di Davide Nicola, che la settimana scorsa aveva perso 2-1 all’Olimpico con la Roma. I granata hanno ancora due gare da recuperare e un filotto di vittorie potrebbe portare anche alla salvezza. Insomma, cose che Nicola è abituato a fare.

A Marassi è 0-2 dopo soli 10′, grazie al gol di Federico Fazio -disastroso negli ultimi match- e del gioiellino Ederson, che ha attirato su di sé gli occhi di tanti top club. L’ennesima scoperta dell’intramontabile Walter Sabatini. Il primo tempo si chiude con la rete di un altro intramontabile, Cicco Caputo. Ma non basta a Giampaolo per evitare la terza sconfitta consecutiva.

Serie A, vincono Salernitana e Udinese

Oltre alla Salernitana, a vincere è anche l’Udinese in casa contro l’Empoli. Con Cioffi le cose vanno sempre meglio e oggi è arrivata la terza vittoria consecutiva. A sbloccare il match è un autogol di Ismajli nel primo tempo. Nella ripresa, la partita si accende: l’ennesima rete di Deulofeu porta il risultato sul 2-0, poi Pinamonti prova a riaprire la partita. A chiuderla, però, sono Pussetto su assist proprio di Deulofeu e Samardzic.

Continua il periodo nero dell’Empoli, che nel 2022 non ha ancora vinto, ma è comunque a +12 sul Venezia -che ha due partite in meno-. La squadra di Andreazzoli potrebbe essere la prima squadra a salvarsi senza aver vinto una partita nell’anno solare. Ma per evitare spiacevoli sorprese in questo rush finale di campionato, per i toscani è meglio tornare alla vittoria il prima possibile.

CLASSIFICA

Milan 71; Inter* 69; Napoli* 66; Juventus* 62; Roma* 57; Lazio* 55; Fiorentina** 53; Atalanta** 51; Sassuolo 46; Verona* 45; Udinese** 39; Torino** 39; Bologna** 37; Empoli 34; Spezia 33; Sampdoria 29; Cagliari 28; Venezia** 22; Genoa 22; Salernitana** 19.

*Una partita in meno; **Due partite in meno