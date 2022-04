Atalanta, colpo di scena e addio: tifosi spiazzati, cosa può succedere

La crisi di risultati che ha colpito l’Atalanta in questo inizio di 2022 potrebbe portare ad alcuni inattesi colpi di scena in futuro.

Dopo aver stupito l’Italia e l’Europa nelle ultime stagioni, con il suo gioco scintillante e i grandi risultati ottenuti che le hanno permesso di inserirsi tra le big, l’Atalanta è costretta a fermarsi e pensare al futuro.

La sconfitta rimediata contro il Red Bull Lipsia, un netto 0-2 che ha chiuso l’avventura in Europa League alle soglie della semifinale, ha infatti imposto dalle parti di Zingonia una necessaria pausa di riflessione.

O almeno questo è quello che dovrebbe accadere se il calendario non costringesse la Dea a fare subito i conti con un nuovo impegno, la sfida con il Verona che chiuderà la 33ª giornata di un torneo dove comunque non mancano gli obiettivi.

Dopo un 2022 fin qui avaro di soddisfazioni, la qualificazione alla prossima Champions League sembra ormai sfumata. Ma resta un’Europa League da riconquistare sul campo, traguardo ancora assolutamente alla portata e da cui potrebbe dipendere il futuro della Dea.

Atalanta-Gasperini, futuro più che mai in bilico

Come sottolinea il Corriere dello Sport in edicola oggi, infatti, dopo 6 anni è ancora tutto da vedere se l’Atalanta del futuro, che punta ancora in alto dopo l’ingresso del gruppo italo-americano guidato da Steve Pagliuca, ripartirà da Gian Piero Gasperini.

Il tecnico che ha trasformato la Dea e l’ha spinta verso vette mai toccate prima non si è ancora espresso sulla sua eventuale permanenza in panchina. Nelle prossime settimane incontrerà la società, quindi le parti prenderanno una decisione. Che potrebbe dipendere molto anche da questo finale di stagione.

Dopo essere tornata con i piedi per terra, anche a causa dei numerosi infortuni che le hanno tarpato le ali, l’Atalanta cerca di spiccare nuovamente il volo a partire dalla sfida con il Verona. Una gara in cui Gasperini non farà calcoli di sorta, schierando la migliore formazione possibile.

Il tecnico vuole un finale di stagione da incorniciare, poi arriverà il momento di capire cosa riserverà il futuro. Che in un certo senso, quindi, potrebbe avere inizio già a partire da lunedì sera.