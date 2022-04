Atalanta-Verona, è arrivata la notizia che rovina i piani di Gasperini

Atalanta-Verona sarà l’ultimo match di questa 33^ giornata di Serie A ora in corso: arriva la notizia che può ‘preoccupare’ Gasperini

L’Atalanta, reduce dall’eliminazione in Europa League per mano del Lipsia, affronterà il Verona in campionato. Una gara non semplice impegnerà la Dea contro una squadra che ha messo, spesso e volentieri, in difficoltà le big della Serie A.

In vista del match, che chiuderà questa 33^ giornata, ha parlato in conferenza stampa Igor Tudor, allenatore del Verona. Le due squadre scenderanno in campo lunedì 18 aprile alle ore 21:00. Il gruppo di Gian Piero Gasperini cercherà di ritrovare lo slancio che sembra essere venuto meno nelle ultime gare e proverà a strappare i tre punti.

L’Atalanta è attualmente 8ª in classifica con 51 punti, mentre il Verona è in 10ª posizione con 45 punti. Non tanto distanti tra loro in fin dei conti. Igor Tudor, inoltre, nel corso della conferenza ha rivelato di aver recuperato anche un giocatore fondamentale per la squadra: Antonin Barak. Uno dei giocatori senz’altro più pericolosi per i gialloblù, che potrebbe perciò insidiare la porta difesa da Juan Musso.

Atalanta-Verona, Tudor in conferenza rivela: “Barak sta bene ed è tornato a disposizione”

Igor Tudor, in conferenza stampa, ha voluto parlare dell’avversario che attende i suoi nella serata di lunedì: “L’Atalanta è forte e in Europa ha avuto solo la sfortuna di dover affrontare il Lipsia, che probabilmente vincerà la competizione. Mi aspetto una gara difficile. Gasperini è un allenatore forte e, nel calcio, è normale ‘rubare’ nel senso positivo del termine dagli altri tecnici”.

Tudor ha poi parlato delle condizioni di Barak, uno degli uomini che più potrebbe ‘dare fastidio’ alla squadra di Gasperini: “Ha avuto qualche piccolo problema fisico in questo girone di ritorno. Ma ora sta bene. Ha svolto tutta la settimana di allenamenti insieme a noi. È tornato a disposizione. Barak resta sempre un giocatore chiave per noi e ci darà una grande mano in queste ultime partite. Siamo contenti”.