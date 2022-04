Juventus, clamorosa frecciata in famiglia: il gesto non passa inosservato

La Juventus agguanta il pareggio in extremis col Bologna, ma a tenere banco è una frecciata interna che è destinata a far molto discutere.

In campo la Juventus ottiene il pareggio in extremis contro il Bologna. Vlahovic salva Allegri da una clamorosa sconfitta. Una partita però che è stata all’insegna delle polemiche per alcune decisioni che non sono andare giù ad un Bologna che a concluso la gara in addirittura nove uomini.

Polemiche che però non si sono fermate al campo e ad una prestazione abbastanza sottotono da parte degli uomini di Allegri. Sugli spalti infatti è andata in scena una situazione che, partendo da un momento teoricamente piacevole, ha generato qualche mugugno.

Mentre la Juventus pareggiava in campo sugli spalti andava in scena un tributo ad Alessandro Del Piero. Storico capitano e bandiera della Juventus tra gli anni ’90 e il 2000, Del Piero è tornato allo Stadium per ricevere il caloroso abbraccio dei suoi tifosi. Ciò che però è emerso successivamente è il ‘merito’ di questo ritorno dell’ex attaccante allo stadio.

Juventus, la polemica sul ritorno di Del Piero: “E’ solo merito di Lapo”

Non è un mistero infatti che la chiusura del rapporto tra Alessandro Del Piero e la Juventus non sia stato tutto rose e fuori. E anche che da allora il presidente Andrea Agnelli non abbia fatto chi sa cosa per riallacciare il rapporto con l’ex numero 10. Il giornalista Maurizio Pistocchi rivela infatti che il merito di questo ‘ritorno a casa’ di De Piero dovrebbe essere ascritto a Lapo Elkann.

Il cugino di Andrea Agnelli, nonché fratello di John Elkann, a capo della controllante olandese Exor, si è infatti incontrato solo 5 giorni fa con Del Piero a Lisbona. Tempistiche che, secondo Pistocchi, fanno chiaramente capire in maniera polemica come sia stato Lapo a portare Del Piero allo Stadium, facendo qualcosa che suo cugino, Andrea Agnelli, non aveva mai fatto in 10 anni. E, a gettare benzina virtuale sul fuoco, lo stesso Lapo che ha messo like al tweet di Pistocchi, andando anche lui a colpire, con un frecciatina virtuale, l’attuale gestione del club bianconero.