Calciomercato Napoli, addio e doppio colpo: in estate sarà rivoluzione

I tifosi del Napoli possono esultare. Si prepara un doppio colpo per la squadra di Luciano Spalletti. Cristiano Giuntoli ci sta lavorando.

La corsa Scudetto è tutt’altro che spenta, e tra le squadre che la stanno animando e che saranno protagoniste della lotta da qui alla fine c’è di sicuro il Napoli. Tra le due milanesi, infatti, si è inserita di diritto la squadra di Luciano Spalletti che ad oggi ha qualche punto di ritardo rispetto ai colleghi Stefano Pioli e Simone Inzaghi. Va detto, però, che al netto delle possibilità di giocarsi il titolo e far sognare i tifosi, per il Napoli il reale obiettivo era proprio quello di piazzarsi tra le prime quattro della classifica.

Difficile, ad oggi, immaginare che gli azzurri possano scivolare fuori dalla zona Champions. Ecco perchè il club guarda già al futuro, nella speranza di poter costruire una squadra ancora più forte, senza dimenticare di limitare i costi. L’attenzione ai bilanci è una delle peculiarità fondamentali della società, che da qui ai prossimi mesi dovrà ancora capire come rivedere alcuni accordi.

Napoli, un doppio colpo: i tifosi esultano

E’ presto per definire quelle che saranno le strategie di mercato degli azzurri, anche se di qualcosa già si è parlato nel corso delle ultime settimane. Cristiano Giuntoli tiene d’occhio il mercato ed i possibili colpi che potrebbero fare al caso di Spalletti. Anche in Serie A ci sono due nomi che stuzzicano il direttore sportivo degli azzurri.

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, il Napoli avrebbe messo gli occhi in casa Verona per un doppio colpo. Due elementi funzionali per la causa azzurra, e che andrebbero a migliorare sensibilmente la rosa di Spalletti ed in particolare il centrocampo.

Ed allora ecco i nomi di Antonin Barak e Ivan Ilic, entrambi di casa Verona. Entrambi hanno attirato l’attenzione di diversi club in Italia ed in Europa, ma il Napoli da tempo li sta seguendo e la prossima estate sarebbe l’occasione giusta per affondare il colpo. Anche in visione di quelle che potrebbero essere le prossime partenze in mezzo al campo.