Atalanta, mani nei capelli per Gasperini: doccia gelata per la Dea

Brutta notizia per l’Atalanta: durante la gara contro l’Hellas Verona, arriva una vera e propria doccia gelata per il tecnico Gian Piero Gasperini.

Un primo tempo complesso per l’Atalanta, che all’intervallo, contro l’Hellas Verona, è andata sotto con il risultato di 1-0. Una prestazione opaca, quella della Dea, che sta subendo anche il contraccolpo della cocente eliminazione in Europa League, con il RB Lipsia.

Per la formazione di Gasperini, però, non c’è il tempo per abbattersi. In questo secondo tempo c’è da rimboccarsi le maniche e inseguire le tante che stanno iniziando a scappare via in zona coppe. E anche se il quarto posto è ormai andato da tempo, ci sono ancora Europa League e Conference League da conquistare.

Tuttavia, farlo non sarà semplice. Anche perché l’Atalanta si trova ormai a combattere anche e soprattutto contro la sfortuna. Stasera, la Dea è tornata nuovamente ‘sfigata’, con la tegola che ha colpito Ruslan Malinovskyi.

Atalanta-Verona, terribile notizia per Gasperini: si fa male Malinovskyi

Al 33′ del primo tempo, il trequartista ucraino è stato costretto a dover alzare bandiera bianca. Dopo aver trattenuto fallosamente Caprari, Malinovskyi è caduto a terra estremamente dolorante e si è subito tenuto tra le braccia il ginocchio sinistro, allertando subito la panchina e lo staff medico orobico.

Ad una prima analisi, sembrava solo una brutta botta, un duro colpo tra i tacchetti di Caprari e il ginocchio dell’ucraino. E invece, dopo qualche minuto di ‘prova’, il numero 18 dell’Atalanta ha richiamo l’attenzione di Gasperini per essere sostituito.

Una brutta notizia per la Dea, che in questo finale di stagione si ritrova costretta a dover fare i conti con la sfortuna e i tanti problemi fisici che stanno colpendo i suoi. Dalla sua, il tecnico orobico non può che incrociare le dita e attendere novità sulle condizioni di Malinovskyi: domani le prime valutazioni.