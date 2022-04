Sarri prepara lo sgarbo alla Juve: Agnelli, l’affare rischia di saltare

Maurizio Sarri è pronto a mettere i bastoni tra le ruote alla Juventus, sua vecchia squadra. Lui ed Agnelli hanno lo stesso desiderio estivo.

La Juventus di Massimiliano Allegri resta concentrata sul rush finale di campionato. L’obiettivo dei bianconeri è quello di centrare il piazzamento in Champions League e tenere lontano le pretendenti ad un posto nell’Europa che conta. Dopo il mezzo passo falso contro il Bologna nell’ultimo turno di campionato, servirà l’aiuto di tutti per non mandare all’aria la stagione.

Se sul campo toccherà a Massimiliano Allegri, la dirigenza bianconera resta concentrata per battere le concorrenti sul mercato estivo che prenderà il via tra pochi mesi. La lista dei desideri della società piemontese è piuttosto lunga. Soprattutto a centrocampo, gli obiettivi di mercato per il prossimo anno sono numerosi.

Calciomercato Juventus, Sarri rischia di far saltare l’affare

Oltre a Paul Pogba del Manchester United, il cui ingaggio potrebbe spaventare la Juventus, i bianconeri hanno da tempo messo nel mirino anche Jorginho, centrocampista del Chelsea e della Nazionale italiana. Il calciatore ex Napoli potrebbe lasciare il club inglese a fine stagione visto il caos attorno ai Blues dopo lo scoppio della guerra in Ucraina e le sanzione contro gli oligarchi russi.

L’addio di Abramovich rischia di dare vita ad uno scenario inatteso fino al qualche mese fa. Secondo quanto riferito da ‘Sportmediaset’, la Juve non ha intenzione di andare oltre i 10 milioni di euro per il calciatore del Chelsea. Una cifra che potrebbe essere superata dalla Lazio di Maurizio Sarri. Il tecnico biancoceleste ha fatto di Jorginho uno dei perni fondamentali del centrocampo del Napoli durante l’esperienza sotto l’ombra del Vesuvio. Se Agnelli vorrà davvero accaparrarsi il cartellino del ragazzo servirà battere la concorrenza laziale che ha ascritto il nome di Jorginho tra i profili desiderati per il prossimo anno.