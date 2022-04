Milan, i tifosi esultano: l’annuncio ufficiale fa impazzire tutti

Milan, entro fine campionato tutto può cambiare. E’ arrivata l’ufficialità che fa esultare i tifosi e che cambia i piani futuri.

Il futuro del Milan resta più incerto che mai. Il club rossonero, momentaneamente primo in classifica generale del campionato di Serie A 2021/2022, è al centro di numerose notizie che potrebbero cambiare il futuro societario. I lombardi sono ad un passo dal passaggio di proprietà dal fondo Elliot ad InvestCorp, fondo del Bahrain.

Un cambio di proprietà che, sulla carta, porterebbe benefici altissimi per la società rossonera e per i tifosi del Milan che sono entusiasti dei rumors sui nuovi possibili acquirenti del club. Solo qualche giorno fa, infatti, il tweet del presidente di InvestCorp aveva scatenato il caos (in positivo, ndr) tra i supporters azzurri.

Milan, passaggio a InvestCorp: c’è il tweet

Il presidente Mohammed Al Ardhi aveva dato il via ai rumors che, nelle ultime ore si sono ulteriormente intensificati. L’account ufficiale dell’Ambasciata del Regno del Bahrain nel Regno Unito, infatti, ha postato un messaggio sul proprio profilo Twitter che lascia poco spazio all’immaginazione.

“L’asset manager Investcorp del Bahrain ha avviato trattative esclusive per l’acquisto del club italiano di Serie A AC Milan per 1,1 miliardi di dollari. Investcorp è stata fondata nel 1982, offre un portafoglio di investimenti diversificato e globale e gestisce oltre 42 miliardi di dollari di asset in tutto il mondo”.

Insomma, Investcorp non è di certo l’ultima società arrivata sul mercato finanziario. La trattativa è stata ufficialmente annunciata. I rumors dei giorni scorsi, dunque, trovano conferme ufficiali che fanno impazzire di gioia i tifosi del club rossonero. Nulla è ancora certo sulla chiusura dell’affare. Al momento Stefano Pioli resta concentrato sulla corsa scudetto.