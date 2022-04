Ronaldo, ora cambia tutto: la decisione del tecnico lascia tutti senza parole

Brutte notizie per Cristiano Ronaldo al Manchester United. La decisione del tecnico potrebbe davvero cambiare tutto per il portoghese.

La stagione di Cristiano Ronaldo al Manchester United, dopo un momento di appannamento a metà campionato, è sensibilmente migliorata. Logicamente a suon di gol, già 21 in questa stagione tra campionato e coppe.

Cifre che però potrebbero non garantire al Manchester United un posto nella prossima Champions League. La lotta per il quarto posto è serratissima e i Red Devils, nonostante la vittoria nell’ultimo turno contro il Norwich, sono ancora distanziati 3 punti dal Tottenham di Antonio Conte. Senza dimenticare che l’Arsenal, che al momento ha gli stessi punti dello United, ha una partita da recuperare.

A tutto ciò si aggiunge la contestazione dei tifosi, visibile negli insulti rivolti a Pogba proprio durante il match contro il Norwich. Insomma una situazione non ottimale che, a fine stagione, potrebbe portare all’ennesimo avvio di un nuovo progetto.

Manchester United, Cristiano Ronaldo fuori dal nuovo progetto?

Rangnick si sapeva che sarebbe stato un tecnico ad interim. Al suo posto molto probabilmente arriverà l’attuale allenatore dell’Ajax Erik Ten Hag. E proprio l’attuale tecnico dei lancieri, secondo Sky Sport UK, avrebbe intenzione di apportare grandi cambiamenti. Partendo in questo caso dagli elementi giudicati troppo in là con gli anni, tra i quali appunto Cristiano Ronaldo.

Il talento portoghese sarebbe giudicato troppo in là con l’età in base ai nuovi parametri di Ten Hag. Il tecnico olandese infatti sarebbe intenzionato a ricostruire lo United attraverso un massiccio ringiovanimento della rosa. Ringiovanimento che passerebbe appunto dall’addio di Cristiano Ronaldo. Sebbene fondamentale in molti frangenti di questa stagione, l’ex attaccante della Juventus sarebbe considerato ormai troppo in là con gli anni. Da qui quindi il possibile addio di CR7 allo United dopo soltanto una stagione.