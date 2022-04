Tutto pronto per il fischio di inizio di Atalanta-Verona, match che chiude la trentatreesima giornata di Serie A 2021/2022. Si parte alle 21.00.

Manca sempre meno al fischio di inizio di Atalanta-Verona, gara che mette fine alla trentatreesima giornata di Serie A 2021/2022. Al Gewiss Stadium di Bergamo, la formazione di Gian Piero Gasperini ospita gli scaligeri di Igor Tudor.

I padroni di casa sono decisi a ribaltare il trend negativo delle ultime settimane e a riscattarsi dopo l’eliminazione in Europa League. L’obiettivo resta la qualificazione in Europa, ma per farlo servono i tre punti. La lotta a distanza con la Roma, la Fiorentina e la Lazio resta più viva che mai. Il Verona, invece, naviga in acque piuttosto tranquille visti i 46 punti conquistati fino ad ora ed il decimo posto in elenco generale. A dare il via al match è il signor Piccinini, coadiuvato dagli assistenti Imperiale e Margani. Al VAR, invece, c’è il duo formato da Fabbri e Lo Cicero.

Atalanta-Verona, le probabili formazioni

ATALANTA (3-4-3): Musso; Scalvini, Demiral, Palomino; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Zappacosta; Muriel, Malinovskyi, Zapata. Allenatore: Gasperini. A disposizione: Rossi, Sportiello, Cittadini, Boga, Freuler, Pezzella, Djimsiti, Mihaila, Pessina, Miranchuk, Pasalic.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Casale, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Tamèze, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. Allenatore: Tudor. A disposizione: M. Chiesa, Depaoli, Frabotta, Sutalo, Cancellieri, Praszelik, Retsos, Hongla, Veloso, Bessa, Lasagna.